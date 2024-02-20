الزراعة تضاعف كميات الثوم بالأسواق استعدادا لرمضان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الزراعة
مضاعفة الكميات الواردة للأسواق المركزية من محصول الثوم المحلي والمستورد، حيث
وصل وارد السوق اليوم الثلاثاء إلى 54 طنا من مادة الثوم (الأخضر والناشف)، في حين
تبلغ حاجة السوق من 16 طنا إلى 20 طنا يوميا.
يأتي هذا الانتظام ضمن
إجراءات الوزارة في المحافظة على المنتج المحلي وضبط الاستيراد التكميلي المتناسب
مع كميات الإنتاج والذي يسهم في توفر المنتج بالكميات والجودة والسعر المناسب ويحافظ
على خطة الاكتفاء الذاتي.
كما أكدت الوزارة
انتظام الكميات الواردة للأسواق للأيام المقبلة لمنتج الثوم المحلي وبما يتناسب
ويزيد على الحاجة المحلية، وضمن خطة الوزارة في الاستعدادات للشهر الفضيل.
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