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الزراعة تضاعف كميات الثوم بالأسواق استعدادا لرمضان

2/20/2024 4:29:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الزراعة مضاعفة الكميات الواردة للأسواق المركزية من محصول الثوم المحلي والمستورد، حيث وصل وارد السوق اليوم الثلاثاء إلى 54 طنا من مادة الثوم (الأخضر والناشف)، في حين تبلغ حاجة السوق من 16 طنا إلى 20 طنا يوميا.
يأتي هذا الانتظام ضمن إجراءات الوزارة في المحافظة على المنتج المحلي وضبط الاستيراد التكميلي المتناسب مع كميات الإنتاج والذي يسهم في توفر المنتج بالكميات والجودة والسعر المناسب ويحافظ على خطة الاكتفاء الذاتي.

كما أكدت الوزارة انتظام الكميات الواردة للأسواق للأيام المقبلة لمنتج الثوم المحلي وبما يتناسب ويزيد على الحاجة المحلية، وضمن خطة الوزارة في الاستعدادات للشهر الفضيل.

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