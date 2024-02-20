الاحتلال يعتقل والد الشهيد يوسف“أبو شعر كيرلي” بخان يونس

MENAFN - Alghad Newspaper)وكشف الحساب الرسمي للمركز على منصة "إكس"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الطبيب محمد أبو موسى وهو على رأس عمله في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.













ويأتي هذا بعد أن أعلن جيش الاحتلال اقتحام "مستشفى ناصر" بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، المكتظ بالجرحى والمرضى وآلاف النازحين، وزعم الاحتلال في بيان أن قواته تعمل في مواجهة منظمة حماس داخل مستشفى ناصر في خان يونس".





كما اعتقل جيش الاحتلال عدداً من طواقم مستشفى ناصر الطبي، وشدد الحصار عليه، إلى جانب احتجاز عدد كبير من المرضى والكوادر الطبية والنازحين تمهيداً لاعتقالهم واستجوابهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.



وقالت وزارة الصحة، في وقت سابق، في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُبقي 5 كوادر صحية و120 مريضاً بمجمع ناصر القديم بلا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا أكسجين، كما أكدت الوزارة أن الاحتلال يمنع نقل المصابين الذين هم في حالة خطرة من المجمع إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتهم.



وأضافت الوزارة في بيان أن "الاحتلال يستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين، ويقوم بتجريف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي". وتابعت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح من مجمع ناصر، فجر اليوم، تحت القصف والتهديد.



اعتقال والد الطفل يوسف

ولفتت إلى أن "الاحتلال طلب من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بمن فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم، بمن فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي".



وأظهرت الصور واللقطات المأخوذة من قلب مستشفى ناصر ومحيطه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل المجمع الطبي لـ"ثكنة عسكرية"، حيث حشد عدداً ضخماً من الجنود هناك.



والأربعاء، أجبر جيش الاحتلال آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسراً من مجمع ناصر الطبي، وسط إطلاق نار في ساحته ومحيط المناطق التي يوجد فيها النازحون، وفق ما أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول.



ويشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". -عربي بوست

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