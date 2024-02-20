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منها الأردن.. كردستان العراق يسمح لمواطني 53 دولة بالدخول دون تأشيرة

2/20/2024 4:29:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أربيل- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، توجيهاتٍ يمكن بموجبها دخول مواطني 53 دولة إلى الإقليم دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
وبموجب تلك التوجيهات، سيكون بإمكان مواطني تلك الدول القادمين عبر المطارات أو المعابر البرية الحصول على التأشيرة لحظة دخولهم أراضي الإقليم.

واشترطت وزارة الداخلية، على المسافرين أن تكون صلاحية جوازات سفرهم تمتد لـ6 أشهر من تاريخ الدخول لإقليم كردستان، وفق ما نشره الموقع الرسمي للحكومة.

وتشمل تلك الدول: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا وإيران ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، اليونان، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ألبانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، الفاتيكان، ليختنشتاين، المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الأردن.

وفي الـ22 من شباط/ فبراير 2023، أعلن رئيس الوزراء الكردستاني مسرور بارزاني، إطلاق أول بوابة تأشيرات إلكترونية في إقليم كردستان، وهي جزء من أجندة الحكومة في مجال رقمنة الخدمات العامة.

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