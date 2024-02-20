شركة Ltimindtree تكشف النقاب عن Navisource.AI: إحداث ثورة في Procurement Copilot على منصة Canvas.AI

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة LTIMindtree
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[رمزها في بورصة الهند الوطنية: LTIM ورقمها في بورصة مومباي: 540005]، العالمية المتخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، عن إطلاق منصة المصادر المستقلة Navisource المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، والتي تعتمد على قوة محرك التسعير والتفاوض المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتسعى عن طريقه إلى تقليل تكلفة المشتريات الإجمالية بنسبة 10-15 بالمائة.
تُحدث Navisource ثورة في مجال المشتريات باستخدام الذكاء الاصطناعي، في إطار تنسيق العمليات من طلب الشراء إلى إدارة المخاطر، كما تتكامل مع نماذج اللغة الكبيرة (LLM) وكتالوجات النماذج عبر Canvas، مما يعزز سير أعمال المؤسسة، إضافةً إلى توافقها مع Ariba وSAP S/4HANA، مما يؤهلها لتوفير دعم شامل على صعيد التصفح واتخاذ القرارات السليمة.
صرح Vineet Moroney ، نائب الرئيس الأول والمدير العالمي لقسم التطبيقات المؤسسية في LTIMindtree ، قائلاً: "نحن نعتنق فكرة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) سيسهم في إحداث تغيير جذري في ثلاثة أبعاد: إعادة التصور الوظيفي وتمهيد الطريق لتفعيل طرق جديدة للعمل والأتمتة الذكية. لذا، فإن تفعيل خطة إحداث تغيير في أعمالنا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) لهو أمر حيوي ضارب في أساس إستراتيجيتنا. وفي ظل تزايد الثقة في الذكاء الاصطناعي، فنحن نتوقع تنسيق المزيد من العمليات التجارية المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق، فإن Navisource ستسهم في تبسيط عمليات الشراء غير المباشرة، وتعزيز قدرتنا على التنبؤ، وتوفير الكثير من الوقت المهدر على الأنشطة اليدوية بحيث تتمكن وظائف الشراء من التركيز أكثر على المبادرات الإستراتيجية".
يمكن لفِرق المشتريات استخدام Navisource لإجراء أبحاث السوق والتعرف على معلومات التسعير والتوصيات ناهيك عن عنصر التكلفة المنخفضة الذي هو جوهرها. وتجدر هنا الإشارة إلى أن محرك التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) يدرك المتطلبات وعليه، يقدم أفضل إستراتيجية مناسبة لتحديد المصادر الفعالة. كما أنه يلغي نقاط الاتصال اليدوية ويعزز سبل التعاون بين الموردين ووظيفة المشتريات ومقدم الطلب.
نبذة عن LTIMindtree
تعد LTIMindtree شركة عالمية متخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية تمكّن المؤسسات في مختلف المجالات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أقصى قدر من النمو عن طريق تفعيل التقنيات الرقمية. وبصفتها شريكًا فاعلاً في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تسخر شركة LTIMindtree خبرتها الكبيرة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في تحفيز التمايز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. هذا، وتجمع LTIMindtree، إحدى شركات Larsen & Toubro Group، بين نقاط القوة المتميزة في الصناعة لشركة Larsen and Toubro Infotech وMindtree السابقتين، والتي تمكّنها من مواجهة أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع، فهي شركة وقودها أكثر من 82,000 من الخبراء الموهوبين ورواد الأعمال في أكثر من 30 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
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