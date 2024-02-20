شركة Ltimindtree تكشف النقاب عن Navisource.AI: إحداث ثورة في Procurement Copilot على منصة Canvas.AI

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة[رمزها في بورصة الهند الوطنية: LTIM ورقمها في بورصة مومباي: 540005]، العالمية المتخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، عن إطلاق منصة المصادر المستقلة Navisource المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، والتي تعتمد على قوة محرك التسعير والتفاوض المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتسعى عن طريقه إلى تقليل تكلفة المشتريات الإجمالية بنسبة 10-15 بالمائة.

تُحدث Navisource ثورة في مجال المشتريات باستخدام الذكاء الاصطناعي، في إطار تنسيق العمليات من طلب الشراء إلى إدارة المخاطر، كما تتكامل مع نماذج اللغة الكبيرة (LLM) وكتالوجات النماذج عبر Canvas، مما يعزز سير أعمال المؤسسة، إضافةً إلى توافقها مع Ariba وSAP S/4HANA، مما يؤهلها لتوفير دعم شامل على صعيد التصفح واتخاذ القرارات السليمة.

صرح Vineet Moroney ، نائب الرئيس الأول والمدير العالمي لقسم التطبيقات المؤسسية في LTIMindtree ، قائلاً: "نحن نعتنق فكرة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) سيسهم في إحداث تغيير جذري في ثلاثة أبعاد: إعادة التصور الوظيفي وتمهيد الطريق لتفعيل طرق جديدة للعمل والأتمتة الذكية. لذا، فإن تفعيل خطة إحداث تغيير في أعمالنا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) لهو أمر حيوي ضارب في أساس إستراتيجيتنا. وفي ظل تزايد الثقة في الذكاء الاصطناعي، فنحن نتوقع تنسيق المزيد من العمليات التجارية المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق، فإن Navisource ستسهم في تبسيط عمليات الشراء غير المباشرة، وتعزيز قدرتنا على التنبؤ، وتوفير الكثير من الوقت المهدر على الأنشطة اليدوية بحيث تتمكن وظائف الشراء من التركيز أكثر على المبادرات الإستراتيجية".

يمكن لفِرق المشتريات استخدام Navisource لإجراء أبحاث السوق والتعرف على معلومات التسعير والتوصيات ناهيك عن عنصر التكلفة المنخفضة الذي هو جوهرها. وتجدر هنا الإشارة إلى أن محرك التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) يدرك المتطلبات وعليه، يقدم أفضل إستراتيجية مناسبة لتحديد المصادر الفعالة. كما أنه يلغي نقاط الاتصال اليدوية ويعزز سبل التعاون بين الموردين ووظيفة المشتريات ومقدم الطلب.

نبذة عن LTIMindtree

تعد LTIMindtree شركة عالمية متخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية تمكّن المؤسسات في مختلف المجالات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أقصى قدر من النمو عن طريق تفعيل التقنيات الرقمية. وبصفتها شريكًا فاعلاً في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تسخر شركة LTIMindtree خبرتها الكبيرة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في تحفيز التمايز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. هذا، وتجمع LTIMindtree، إحدى شركات Larsen & Toubro Group، بين نقاط القوة المتميزة في الصناعة لشركة Larsen and Toubro Infotech وMindtree السابقتين، والتي تمكّنها من مواجهة أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع، فهي شركة وقودها أكثر من 82,000 من الخبراء الموهوبين ورواد الأعمال في أكثر من 30 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة ‎ .

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