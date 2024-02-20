انطلاق النسخة الـ 15 من ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات

انطلقت اليوم الاثنين، الدورة الـ 15 من "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" (IWAM) التي ينظمها "مركز رأس الخيمة للمواد المتقدمة" (RAKCAM) في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة.

ويشارك في دورة هذا العام، أكثر من 200 عالم وباحث وأستاذ من مؤسسات أكاديمية مرموقة حول العالم، وأكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في جلسات نقاشية حول كيفية مساهمة المواد المتقدمة في تشكيل معالم المستقبل.

ويُقام الحدث تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة رأس الخيمة، الذي حضر الحدث العلمي الرائد على مستوى المنطقة والعالم، وشارك في جلسة حوارية سلط فيها الضوء على أهمية المواد المتقدمة في معالجة أبرز التحديات التي يواجهها العالم.

وتشمل المواد المتقدمة، المعادن والسيراميك والبوليمرات وهي إما أن تكون جديدة أو تم تطويرها، ويمكن إيجادها في الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، والمواد المركبة، والأصباغ، وأنظمة الطاقة، وأجهزة الاستشعار، والأغشية، وغيرها. وتحظى تلك المواد المتقدمة بإمكانية إحداث ثورة في العديد من الصناعات، من بينها قطاعات: الطيران والنقل والبناء والرعاية الصحية. ويمكنها أن تسهم في تقليل آثار البصمة الكربونية والطلب على الطاقة.

وتشهد فعاليات ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة (IWAM) مشاركة نخبة من علماء المواد المتقدمة المشهورين من مؤسسات أكاديمية مرموقة، مثل: كامبريدج وأكسفورد في المملكة المتحدة، ونيو ساوث ويلز في أستراليا، ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا، وغيرها، فضلاً عن مشاركة متميزة للبروفيسور أندرية جيم، من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، تقديراً لجهوده المشتركة في إجراء تجارب على مادة الـ "غرافين".

ويعد إشراك الشباب في العلوم، جزءاً من الأهداف الرئيسية لـ "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" من أجل صناعة جيل جديد من العلماء في إمارة رأس الخيمة، ولذلك دُعي أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات في الإمارة، للمشاركة في "تحدي رأس الخيمة للابتكار والاستدامة"، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

وسيتم خلال فعاليات الورشة العالمية، التي تستمر حتى 21 فبراير الجاري، الإعلان عن الفائز بجائزة الشيخ سعود العالمية لعلوم المواد المتقدمة المرموقة (التي تبلغ قيمة جائزتها 100 ألف دولار أمريكي)، وكذلك عن الفائزين بالمسابقة الطلابية.

وعن انطلاق الحدث العلمي، قال البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة" الجهة المنظمة للورشة (RAKCAM) : "يكرس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة، جهوده للارتقاء بالتعليم وتعزيز العلوم باعتبارهما ركيزتان لتحفيز الابتكارات التي تسهم في ازدهار الإنسانية جمعاء، ويعد سموه ملتزماً بشكل خاص بتطوير مجال علوم المواد المتقدمة.

وأضاف تشيثام: "تضطلع ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة (IWAM) بدور أساسي في دعم تحقيق هذه الرؤية، من خلال إلهام جيل الشباب ليكونوا جزءاً من الجهود المبذولة لبناء مستقبل مستدام لإمارة رأس الخيمة وخارجها، والمساعدة في تشكيل مستقبل مشرق للأجيال القادمة."

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