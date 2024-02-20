شركة Yokogawa توفر نظام التشغيل/المراقبة عن بُعد وحل المراقبة بالفيديو لأكبر مزرعة رياح في اليابان

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Yokogawa Electric Corporation (طوكيو: 6841) أن الشركة التابعة لها Yokogawa Solution Service Corporation قد أكملت تصميم وتوريد وتشغيل نظام التشغيل والمراقبة عن بُعد بالاعتماد على خادم المعلومات التعاوني OpreXTM‎ لتوربينات الرياح البحرية والمرافق البرية في مزرعة الرياح البحرية في ميناء خليج إيشيكاري الجديد. كما تعاقدت الشركة على تقديم خدمات الصيانة في مزرعة الرياح هذه، التي تديرها شركة JERA Co., Inc.‎ وشركة Green Power Investment Corporation، وتمتلكها شركة Green Power Ishikari GK، وهي شركة ذات أغراض خاصة.

تعد مزرعة الرياح البحرية في ميناء خليج إيشيكاري الجديد، أول مزرعة رياح في اليابان تستخدم توربينات رياح واسعة النطاق بقدرة 8,000 كيلووات، واعتبارًا من بدء العمليات التجارية في 1 من يناير 2024، أصبحت أكبر مزرعة رياح تجارية في اليابان. إضافةً إلى ذلك، يتضمن نظام التشغيل والمراقبة عن بُعد الذي توفره شركة Yokogawa نظام فيديو لمراقبة كل مرافق توليد طاقة الرياح البحرية والبرية في مزرعة الرياح هذه، على أن توفر الشركة خدمات الصيانة المستمرة لهذه الأنظمة.

يلعب خادم المعلومات التعاوني من Yokogawa دورًا محوريًا في نظام التشغيل والمراقبة عن بُعد، فهو حل يوفر إدارة مركزية للبيانات من توربينات الرياح البحرية، وبطاريات التخزين الواسعة النطاق لمحطة المحولات الفرعية، والكاميرات المثبتة على توربينات الرياح وبطاريات التخزين، وفي ساحة صيانة التوربينات. كما يستخدم نظام مراقبة الفيديو هذا حل Edge Gateway AG 10 (للأماكن الداخلية) الذي توفره شركة amnimo Inc.‎ التابعة لشركة Yokogawa.

تعد الرياح إحدى مصادر الطاقة المتجددة، وتختلف كمية الكهرباء المنتجة حسب الظروف الجوية. ومع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتعلقة بالطلب على الطاقة التي يقدمها مشغل نظام النقل، يوفر نظام التشغيل والمراقبة عن بُعد هذا البيانات اللازمة للتحكم في كمية الطاقة التي سيتم تخزينها عن طريق نظام بطارية التخزين.

بالإضافة إلى الأنظمة المقدمة إلى هذا المشروع، تلقت شركة Yokogawa Solution Service طلبات من Green Power Investment Corporation للأنظمة التي تجمع المعلومات في الوقت الفعلي من مزارع الرياح في كل أنحاء اليابان، وتربطها بأدوات التحليل القائمة على السحابة. وبالتعاون مع Green Power Investment، بدأت Yokogawa Solution Service اختبارات إثبات صحة المفهوم التي يتم فيها استخدام مستشعر درجة حرارة الألياف الضوئية DTSX3000، وهو منتج ضمن مجموعة OpreX Field Instruments، للكشف عن علامات تلف الكابلات البحرية في مزرعة الرياح البحرية في ميناء خليج إيشيكاري الجديد.

ينصب جل تركيز Yokogawa على تطوير مفهوم الأنظمة (SoS)، حيث يتناغم عمل الأنظمة معًا مع الحفاظ على الاستقلال التشغيلي والإداري بغية تحقيق الأهداف التي يتعذر تحقيقها بشكل مستقل، بطريقة عاجلة. فاعلى حين يتوفر العديد من أنواع المعدات وتكوينات الأنظمة في مزارع الرياح، تتمتع Yokogawa بالخبرة التكنولوجية التشغيلية (OT) اللازمة لتفسير البيانات من أجهزة الاستشعار والأجهزة الأخرى، لذا تحديد كيفية ربط المعدات والأنظمة لإجراء تحسينات على المستويين الفردي والجماعي، وعن طريق التعويل على هذه الخبرة لتوفير حلول تتناول كل شيء من التشغيل إلى الصيانة الشاملة للنظام، ستسهم Yokogawa في إرساء الأساس لمجتمع خالٍ من الكربون.

نبذة عن Yokogawa

توفر Yokogawa حلولاً متقدمة في مجالات القياس والتحكم والمعلومات للعملاء في مجموعة كبيرة من الصناعات، من ضمنها الطاقة والمواد الكيميائية والمواد والأدوية والمواد الغذائية. إضافةً إلى ذلك، تعالج Yokogawa مشكلات العملاء المتعلقة بتحسين الإنتاج والأصول وسلسلة التوريد عن طريق التطبيق الفعال للتقنيات الرقمية، مما يتيح الانتقال إلى العمليات المستقلة.

هذا، وتواصل شركة Yokogawa، التي تأسست في طوكيو في عام 1915، العمل نحو إرساء الأساس لمجتمع مستدام معولةً في هذا الصدد على أكثر من 17,000 موظف في شبكة عالمية قوامها 129 شركة منتشرة في 60 بلدًا.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

أسماء الشركات والمؤسسات والمنتجات والخدمات والشعارات الواردة هنا إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Yokogawa Electric Corporation أو أصحابها المعنيين.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.