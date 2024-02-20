شركة Yokogawa توفر نظام التشغيل/المراقبة عن بُعد وحل المراقبة بالفيديو لأكبر مزرعة رياح في اليابان

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Yokogawa Electric Corporation (طوكيو: 6841) أن الشركة التابعة لها Yokogawa Solution Service Corporation قد أكملت تصميم وتوريد وتشغيل نظام التشغيل والمراقبة عن بُعد بالاعتماد على خادم المعلومات التعاوني OpreXTM لتوربينات الرياح البحرية والمرافق البرية في مزرعة الرياح البحرية في ميناء خليج إيشيكاري الجديد. كما تعاقدت الشركة على تقديم خدمات الصيانة في مزرعة الرياح هذه، التي تديرها شركة JERA Co., Inc. وشركة Green Power Investment Corporation، وتمتلكها شركة Green Power Ishikari GK، وهي شركة ذات أغراض خاصة.
تعد مزرعة الرياح البحرية في ميناء خليج إيشيكاري الجديد، أول مزرعة رياح في اليابان تستخدم توربينات رياح واسعة النطاق بقدرة 8,000 كيلووات، واعتبارًا من بدء العمليات التجارية في 1 من يناير 2024، أصبحت أكبر مزرعة رياح تجارية في اليابان. إضافةً إلى ذلك، يتضمن نظام التشغيل والمراقبة عن بُعد الذي توفره شركة Yokogawa نظام فيديو لمراقبة كل مرافق توليد طاقة الرياح البحرية والبرية في مزرعة الرياح هذه، على أن توفر الشركة خدمات الصيانة المستمرة لهذه الأنظمة.
يلعب خادم المعلومات التعاوني من Yokogawa دورًا محوريًا في نظام التشغيل والمراقبة عن بُعد، فهو حل يوفر إدارة مركزية للبيانات من توربينات الرياح البحرية، وبطاريات التخزين الواسعة النطاق لمحطة المحولات الفرعية، والكاميرات المثبتة على توربينات الرياح وبطاريات التخزين، وفي ساحة صيانة التوربينات. كما يستخدم نظام مراقبة الفيديو هذا حل Edge Gateway AG 10 (للأماكن الداخلية) الذي توفره شركة amnimo Inc. التابعة لشركة Yokogawa.
تعد الرياح إحدى مصادر الطاقة المتجددة، وتختلف كمية الكهرباء المنتجة حسب الظروف الجوية. ومع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتعلقة بالطلب على الطاقة التي يقدمها مشغل نظام النقل، يوفر نظام التشغيل والمراقبة عن بُعد هذا البيانات اللازمة للتحكم في كمية الطاقة التي سيتم تخزينها عن طريق نظام بطارية التخزين.
بالإضافة إلى الأنظمة المقدمة إلى هذا المشروع، تلقت شركة Yokogawa Solution Service طلبات من Green Power Investment Corporation للأنظمة التي تجمع المعلومات في الوقت الفعلي من مزارع الرياح في كل أنحاء اليابان، وتربطها بأدوات التحليل القائمة على السحابة. وبالتعاون مع Green Power Investment، بدأت Yokogawa Solution Service اختبارات إثبات صحة المفهوم التي يتم فيها استخدام مستشعر درجة حرارة الألياف الضوئية DTSX3000، وهو منتج ضمن مجموعة OpreX Field Instruments، للكشف عن علامات تلف الكابلات البحرية في مزرعة الرياح البحرية في ميناء خليج إيشيكاري الجديد.
ينصب جل تركيز Yokogawa على تطوير مفهوم الأنظمة (SoS)، حيث يتناغم عمل الأنظمة معًا مع الحفاظ على الاستقلال التشغيلي والإداري بغية تحقيق الأهداف التي يتعذر تحقيقها بشكل مستقل، بطريقة عاجلة. فاعلى حين يتوفر العديد من أنواع المعدات وتكوينات الأنظمة في مزارع الرياح، تتمتع Yokogawa بالخبرة التكنولوجية التشغيلية (OT) اللازمة لتفسير البيانات من أجهزة الاستشعار والأجهزة الأخرى، لذا تحديد كيفية ربط المعدات والأنظمة لإجراء تحسينات على المستويين الفردي والجماعي، وعن طريق التعويل على هذه الخبرة لتوفير حلول تتناول كل شيء من التشغيل إلى الصيانة الشاملة للنظام، ستسهم Yokogawa في إرساء الأساس لمجتمع خالٍ من الكربون.
نبذة عن Yokogawa
توفر Yokogawa حلولاً متقدمة في مجالات القياس والتحكم والمعلومات للعملاء في مجموعة كبيرة من الصناعات، من ضمنها الطاقة والمواد الكيميائية والمواد والأدوية والمواد الغذائية. إضافةً إلى ذلك، تعالج Yokogawa مشكلات العملاء المتعلقة بتحسين الإنتاج والأصول وسلسلة التوريد عن طريق التطبيق الفعال للتقنيات الرقمية، مما يتيح الانتقال إلى العمليات المستقلة.
هذا، وتواصل شركة Yokogawa، التي تأسست في طوكيو في عام 1915، العمل نحو إرساء الأساس لمجتمع مستدام معولةً في هذا الصدد على أكثر من 17,000 موظف في شبكة عالمية قوامها 129 شركة منتشرة في 60 بلدًا.
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