قانوني Kanoony تطلق خدمات قانونية ومؤسسية متخصصة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

تلبيةً للمتطلبات المتنامية في بيئة الأعمال الديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت شركة "قانوني" (Kanoony) منصتها التي تقدم خدمات قانونية ومؤسسية متخصصة للأفراد والشركات على حد سواء. هذا وتتفرد قانوني بالنهج الذي تتبعه والمتمحور حول الخدمات الرقمية أولاً.

وتماشيًا مع مبادرة مجلس الوزراء في إطلاق منصة تشريعات الإمارات الجديدة، تهدف شركة "قانوني" (Kanoony) إلى تسهيل التعقيدات المتعلقة بالإجراءات القانونية في منطقة متنوعة كدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفيرها إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة من نماذج العقود عبر الإنترنت والخدمات المؤسسية.

التميز القانوني في نماذج العقود

يتمثل أحد العروض التي تقدمها "قانوني" (Kanoony) في تسهيل الوصول إلى نماذج العقود القانونية. وذلك تماشياً مع النظام القانوني المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يجب على الشركات توخي الحذر بشأن العقود التي تقوم بصياغتها وتنفيذها. وقد تولى عدد من المحامين المتخصصين الملمّين بالنظام القانوني المحلي تصميم وصياغة نماذج العقود بدقة وحرفية عالية، والمتوفرة باللغتين الإنجليزية والعربية على منصة "قانوني" (Kanoony).

ولا تقتصر خدمات قانوني على توفير النماذج فحسب، بل تتعهد "قانوني" (Kanoony) بتخصيص موارد عدة للحرص على إبقاء هذه العقود محدّثة باستمرار. ومن خلال القيام برصد التغييرات التي تطرأ على القوانين واللوائح، تحرص قانوني على وصول الشركات التي تستخدم منصتها إلى المستندات المتوافقة والمحدّثة على الدوام. وبفضل هذه الجهود المتفانية، يتم تزويد الشركات بأفضل الموارد القانونية المتاحة.

مجموعة متكاملة من الخدمات المؤسسية

في حين تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص مدينة دبي، طفرة في الشركات التي تتطلع إلى تأسيس حضورها أو توسيعه، تكرّس شركة "قانوني" (Kanoony) مساعيها لتزويد هذه الشركات بشتى أنواع الخدمات.

وتشمل خدمات "قانوني" (Kanoony) المساعدة في تأسيس شركة ، وتسجيل الوصية وتسجيل العلامات التجارية، وخدمات أخرى كالمساعدة في فتح حساب مصرفي والترجمة القانونية.

كذلك، من شأن الإرشادات التي تقدمها "قانوني" (Kanoony) أن تعود بالفائدة على روّاد الأعمال الراغبين في تأسيس شركة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تم تجهيز منصة قانوني لإرشادكم في كل خطوة سواء كمتعاقد مستقل أو عبر شركة قائمة في المنطقة الحرة أو وزارة الإقتصاد أو حتى عبر شركة أوفشور .

توفر قانوني كافة الخدمات القانونية عبر مكتب استشارات قانونية قائم ومرخص في إمارة دبي، يضم فريقاً من الخبراء القانونيين الملمّين بالقوانين في دولة الإمارات لإمداد العملاء بالتوجيهات والنصائح القانونية بحسب ما يقتضيه الحال.

التطلعات المستقبلية

هل تبحث عن شريك قانوني موثوق يساندك في أعمالك؟ "قانوني" (Kanoony)، التي تتبنى نهجاً يركز على "العميل أولاً"، قادرة على إحداث كل الفرق. والتزاماً منها بتحقيق التميز، تتطلع قانوني لتغدو شريكاً لك وإرشادك في أعمالك.

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