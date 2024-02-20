المجموعة التقنية التابعة لمجموعة غباش تطلق شركة كود81 CODE81

(MENAFN
- AETOSWire)
أعلنت شركة "كود81" (CODE81) عن إنطلاقها الرسمي في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تؤذن ببداية حقبة جديدة من الحلول والخدمات الرقمية التحويلية. وستعمل الشركة المنبثقة الجديدة بشكل مستقل ضمن المجموعة التقنية التابعة لمجموعة غباش – وهي مجموعة أعمال متقدمة ومتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا وتتوافق هذه الخطوة بسلاسة مع الأولويات الإستراتيجية للمجموعة، والمتمثلة في أن تصبح مزوداً للخدمات والحلول ذات القيمة المضافة في جميع القطاعات الرأسية التي تمثّلها، وترسيخ مكانتها كشريك أساسي لعملائها.
من شأن العلاقة الراسخة مع المجموعة التقنية التابعة لمجموعة غباش أن تضمن استفادة "كود81" (CODE81) ليس فقط من المرونة والمهارة الاستثنائية التي تتمتع بهما المجموعة، إنما أيضًا من الإرث الغني لشركة "سي إن إس" الشرق الأوسط (CNS Middle East)، وهي الشركة الفرعية التابعة لها والرائدة في السوق، والتي اضطلعت بدور ريادي في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مدى أكثر من ثلاثة عقود. تجدر الإشارة إلى أن فريق "كود81" (CODE81) تمكن خلال فترة عمله في شركة "سي إن إس" (CNS) من اكتساب ثروة من الخبرات، جمعها خلال إدارة عدد من الحسابات الكبيرة، فضلاً عن تنفيذ مشاريع تحويلية ساهمت بإنشاء أساس قوي لدعم مساعيهم المستقبلية.
وفي هذا السياق، قال حسن متلا، الرئيس التنفيذي للشركات التابعة لمجموعة غباش: "يساهم إرثنا في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، فضلاً عن التزامنا المستمر بالنمو والتطوير، بتحفيزنا على السعي للبقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي والعمل الدؤوب لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً." وأضاف: "استرشاداً بهدفنا المتمثل في تحقيق مرونة أكبر واعتماد طرق جديدة للتفكير والعمل، عمدنا إلى تأسيس شركة 'كود81' (CODE81) الفرعية المنبثقة عن شركة 'سي إن إس' (CNS). وبالتعاون مع عملائنا وشركائنا، ستكرس (CODE81) جهودها لنشر التقنيات التي من شأنها تلبية المتطلبات المستقبلية. يتيح هذا التفاني دعم مهمة 'كود81' (CODE81) المتمثّلة في "تبني الترميز لبناء مستقبل أفضل من خلال تطوير منتجات وحلول التحول الرقمي الأفضل ضمن فئتها؛ ونحن ملتزمون بإثراء حياة الناس ومساعدة الشركات على تحقيق الازدهار."
ومن خلال الجمع بين شبكتين، إقليمية وعالمية تضمّان أفضل الشركاء والرؤساء في مجال التكنولوجيا الإستراتيجية، ستستفيد "كود81" (CODE81) من الرؤى والعلاقات والتعاونات وفرص التعلم العالمية لتقديم تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من الجيل التالي وتطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية والأتمتة والتقنيات السحابية. كما سيعمل الفريق أيضًا على تقديم حلول متخصصة ومبتكرة لمختلف القطاعات، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والرعاية الصحية والاتصالات ومؤسسات الخدمات المالية. تساهم هذه المبادرة بترسيخ مكانة فريق "كود81" (CODE81) كفريق متميز، جاهز لأن يضطلع بدور المستشار الموثوق به لتلبية مختلف الاحتياجات التكنولوجية للعملاء، وتجسيد مفهوم الابتكار والشراكة.
من جهته، قال نادر باسلار، المدير الإداري لشركة "كود81" (CODE81): "نسعى جاهدين لتحقيق التميز منقطع النظير وتقديم خدمات على مستوى عالمي." وأضاف: "سيتمحور تركيزنا على تعزيز قدراتنا الرئيسية الراسخة، وإيلاء الأولوية لاعتماد نهج فريد يرتكز على العملاء ويتسم بالمرونة ويقوم على فهم أفضل لاحتياجات عملائنا وتطلعاتهم، من أجل توفير أفضل المنتجات وحلول التحول الرقمي."
لمحة عن "كود81" ( CODE81 )
تأسست "كود81" (CODE81) في عام 2023، وتعمل بشكل مستقل ضمن المجموعة التقنية التابعة لمجموعة غباش كمؤسسة مرنة مدفوعة بالخدمات. وتتعهد الشركة بتمكين المفكرين التقدميين وتحقيق مستقبل أفضل من خلال قدرات الترميز، وتعمد إلى توفير أفضل المنتجات وحلول التحول الرقمي، فضلاً عن الاستفادة من تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من الجيل التالي وتطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية والأتمتة والتقنيات السحابية. ومن خلال اعتماد نهج فريد لتقديم نتائج مؤثرة، يستفيد فريق "كود81" (CODE81) من التكنولوجيا وقوة الابتكار لإحداث تأثير إيجابي في العالم. واستناداً إلى براعة موظفينا وتقنياتنا المتطورة، نحن ملتزمون برسم معالم مستقبلنا من خلال توفير أفضل المنتجات والحلول الرقمية التي من شأنها إثراء حياة الأفراد.
لمحة عن مجموعة غباش:
تأسست مجموعة غباش عام 1981 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعدّ واحدة من التكتلات التجارية الرائدة المملوكة للقطاع الخاص الأبرز في المنطقة. تعمل المجموعة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، أبرزها التكنولوجيا والطاقة والكيماويات والرعاية الصحية والعقارات، وقد عمدت إلى توسيع امتدادها ووصولها من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ممن يشاركونها قيمها الأساسية المتميّزة. يشكّل الالتزام باكتساب مكانة الشريك الموثوق به لشركائها وعملائها من الأولويات الأساسية في استراتيجية الشركة، إلى جانب التركيز على الابتكار وتحقيق التأثير الدائم. تضمّ مجموعة غباش حالياً فريقاً متنوعاً من أكثر من 1،750 مهنياً محترفاً، وتتمتع بخبرة إقليمية واسعة، ودعم مالي قوي، وقدرات تشغيلية منقطعة النظير، وتسير بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل، مكرسة جهودها لدفع حدود الابتكار وتحقيق رضا العملاء.
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