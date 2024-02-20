المجموعة التقنية التابعة لمجموعة غباش تطلق شركة كود81 CODE81

أعلنت شركة "كود81" (CODE81) عن إنطلاقها الرسمي في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تؤذن ببداية حقبة جديدة من الحلول والخدمات الرقمية التحويلية. وستعمل الشركة المنبثقة الجديدة بشكل مستقل ضمن المجموعة التقنية التابعة لمجموعة غباش – وهي مجموعة أعمال متقدمة ومتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا وتتوافق هذه الخطوة بسلاسة مع الأولويات الإستراتيجية للمجموعة، والمتمثلة في أن تصبح مزوداً للخدمات والحلول ذات القيمة المضافة في جميع القطاعات الرأسية التي تمثّلها، وترسيخ مكانتها كشريك أساسي لعملائها.

من شأن العلاقة الراسخة مع المجموعة التقنية التابعة لمجموعة غباش أن تضمن استفادة "كود81" (CODE81) ليس فقط من المرونة والمهارة الاستثنائية التي تتمتع بهما المجموعة، إنما أيضًا من الإرث الغني لشركة "سي إن إس" الشرق الأوسط (CNS Middle East)، وهي الشركة الفرعية التابعة لها والرائدة في السوق، والتي اضطلعت بدور ريادي في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مدى أكثر من ثلاثة عقود. تجدر الإشارة إلى أن فريق "كود81" (CODE81) تمكن خلال فترة عمله في شركة "سي إن إس" (CNS) من اكتساب ثروة من الخبرات، جمعها خلال إدارة عدد من الحسابات الكبيرة، فضلاً عن تنفيذ مشاريع تحويلية ساهمت بإنشاء أساس قوي لدعم مساعيهم المستقبلية.

وفي هذا السياق، قال حسن متلا، الرئيس التنفيذي للشركات التابعة لمجموعة غباش: "يساهم إرثنا في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، فضلاً عن التزامنا المستمر بالنمو والتطوير، بتحفيزنا على السعي للبقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي والعمل الدؤوب لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً." وأضاف: "استرشاداً بهدفنا المتمثل في تحقيق مرونة أكبر واعتماد طرق جديدة للتفكير والعمل، عمدنا إلى تأسيس شركة 'كود81' (CODE81) الفرعية المنبثقة عن شركة 'سي إن إس' (CNS). وبالتعاون مع عملائنا وشركائنا، ستكرس (CODE81) جهودها لنشر التقنيات التي من شأنها تلبية المتطلبات المستقبلية. يتيح هذا التفاني دعم مهمة 'كود81' (CODE81) المتمثّلة في "تبني الترميز لبناء مستقبل أفضل من خلال تطوير منتجات وحلول التحول الرقمي الأفضل ضمن فئتها؛ ونحن ملتزمون بإثراء حياة الناس ومساعدة الشركات على تحقيق الازدهار."

ومن خلال الجمع بين شبكتين، إقليمية وعالمية تضمّان أفضل الشركاء والرؤساء في مجال التكنولوجيا الإستراتيجية، ستستفيد "كود81" (CODE81) من الرؤى والعلاقات والتعاونات وفرص التعلم العالمية لتقديم تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من الجيل التالي وتطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية والأتمتة والتقنيات السحابية. كما سيعمل الفريق أيضًا على تقديم حلول متخصصة ومبتكرة لمختلف القطاعات، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والرعاية الصحية والاتصالات ومؤسسات الخدمات المالية. تساهم هذه المبادرة بترسيخ مكانة فريق "كود81" (CODE81) كفريق متميز، جاهز لأن يضطلع بدور المستشار الموثوق به لتلبية مختلف الاحتياجات التكنولوجية للعملاء، وتجسيد مفهوم الابتكار والشراكة.

من جهته، قال نادر باسلار، المدير الإداري لشركة "كود81" (CODE81): "نسعى جاهدين لتحقيق التميز منقطع النظير وتقديم خدمات على مستوى عالمي." وأضاف: "سيتمحور تركيزنا على تعزيز قدراتنا الرئيسية الراسخة، وإيلاء الأولوية لاعتماد نهج فريد يرتكز على العملاء ويتسم بالمرونة ويقوم على فهم أفضل لاحتياجات عملائنا وتطلعاتهم، من أجل توفير أفضل المنتجات وحلول التحول الرقمي."

لمحة عن "كود81" ( CODE81 )

تأسست "كود81" (CODE81) في عام 2023، وتعمل بشكل مستقل ضمن المجموعة التقنية التابعة لمجموعة غباش كمؤسسة مرنة مدفوعة بالخدمات. وتتعهد الشركة بتمكين المفكرين التقدميين وتحقيق مستقبل أفضل من خلال قدرات الترميز، وتعمد إلى توفير أفضل المنتجات وحلول التحول الرقمي، فضلاً عن الاستفادة من تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من الجيل التالي وتطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية والأتمتة والتقنيات السحابية. ومن خلال اعتماد نهج فريد لتقديم نتائج مؤثرة، يستفيد فريق "كود81" (CODE81) من التكنولوجيا وقوة الابتكار لإحداث تأثير إيجابي في العالم. واستناداً إلى براعة موظفينا وتقنياتنا المتطورة، نحن ملتزمون برسم معالم مستقبلنا من خلال توفير أفضل المنتجات والحلول الرقمية التي من شأنها إثراء حياة الأفراد.

لمحة عن مجموعة غباش:

تأسست مجموعة غباش عام 1981 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعدّ واحدة من التكتلات التجارية الرائدة المملوكة للقطاع الخاص الأبرز في المنطقة. تعمل المجموعة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، أبرزها التكنولوجيا والطاقة والكيماويات والرعاية الصحية والعقارات، وقد عمدت إلى توسيع امتدادها ووصولها من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ممن يشاركونها قيمها الأساسية المتميّزة. يشكّل الالتزام باكتساب مكانة الشريك الموثوق به لشركائها وعملائها من الأولويات الأساسية في استراتيجية الشركة، إلى جانب التركيز على الابتكار وتحقيق التأثير الدائم. تضمّ مجموعة غباش حالياً فريقاً متنوعاً من أكثر من 1،750 مهنياً محترفاً، وتتمتع بخبرة إقليمية واسعة، ودعم مالي قوي، وقدرات تشغيلية منقطعة النظير، وتسير بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل، مكرسة جهودها لدفع حدود الابتكار وتحقيق رضا العملاء.