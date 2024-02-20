إليفيت للاستثمار ورويال كافيار هاوس تطلقان نوميرو أونو، العلامة التجارية الجديدة الرائدة للكافيار

أعلنت كلّ من "إليفيت" للاستثمار، وهي الشركة الرائدة في مجال التمويل والإدارة الاستراتيجية والاستثمار ونمو الأعمال، وشركة "رويال كافيار هاوس"، عن إطلاق مشروعهما الجديد، "نوميرو أونو"، العلامة التجارية الرائدة لتوزيع الكافيار. بالمناسبة، أقيم حفل كبير في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور معالي االشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لتسليط الضوء على العلامة التجارية الجديدة "نوميرو أونو" ونهجها الاستراتيجي لترسيخ حضورها في السوق.

حضر الحفل كلّ من الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة "إليفيت للاستثمار"، والسيد عمر جمال العمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر جمال العمر" (OJO) والشريك المؤسس شركة "إليفيت" للإستثمار، بالإضافة إلى نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وأفراد العائلة المالكة وشخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم. استمتع الضيوف بفرصة تذوق أنواع الكافيار الرائعة التي تقدمها العلامة التجارية من خلال منصات الكافيار المخصصة التي أقيمت في المكان، كما استمعوا إلى الكلمات التي ألقاها كلّ من السيد العمر ومايكل ليتواك، رئيس تطوير الأعمال في "نوميرو أونو".

في كلمته بالمناسبة، أعرب السيد العمر عن شكره للحضور وحماسته لخوض هذه الرحلة الجديدة. كما سلط الضوء على خصائص المشروع الرئيسية ورؤيته الاستراتيجية، وخطة المجموعة للتوسع المستقبلي. كما شكر معالي الوزير نهيان بن مبارك على دعمه وتوجيهاته الرشيدة في إطلاق هذه المبادرة، التي تُضاف إلى الإنجازات الكثيرة للمجموعة.

كذلك، شكّل الحدث مناسبة كشفت خلالها "نوميرو أونو" النقاب عن أحدث مشاريعها، المتمثّلة في افتتاح منشأة متطورة ضمن مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي "كيزاد". تمّ تصميم المنشأة لمواكبة الابتكار وتحقيق الكفاءة، والاستفادة في الوقت عينه من باقة المزايا الاستراتيجية التي توفرها منظومة الأعمال الديناميكية في مدينة خليفة الصناعية. ستسمح المنشأة الجديدة بتلبية الطلب المتنامي على أنواع الكافيار الراقية في دول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام التقنيات المتقدمة وبروتوكولات التعبئة الصارمة التي تتوافق مع المعايير الاستثنائية التي تعتمدها "نوميرو أونو".

وتعليقا على نجاح عملية الإطلاق، قال العمر: "من الضروري اليوم أن نعمل بشكل حثيث على تلبية احتياجات المنطقة لمثل هذه المبادرات، هذا يدفعنا لأن نقدم مستويات جديدة من الحلول في اكثر من قطاع. ونحن نسعى لأن تكون هذه المبادرة خطوة أولى من خطوات المجموعة نحو التميز."

من جانبه، أكد معالي الشيخ طحنون بن سعيد أن هذا الحدث يؤذن ببداية حقبة جديدة في قطاع الكافيار، ويمثل نقطة التقاء بين الجودة والمسؤولية.

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