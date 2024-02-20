إليفيت للاستثمار ورويال كافيار هاوس تطلقان نوميرو أونو، العلامة التجارية الجديدة الرائدة للكافيار

(MENAFN
- AETOSWire)
أعلنت كلّ من "إليفيت" للاستثمار، وهي الشركة الرائدة في مجال التمويل والإدارة الاستراتيجية والاستثمار ونمو الأعمال، وشركة "رويال كافيار هاوس"، عن إطلاق مشروعهما الجديد، "نوميرو أونو"، العلامة التجارية الرائدة لتوزيع الكافيار. بالمناسبة، أقيم حفل كبير في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور معالي االشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لتسليط الضوء على العلامة التجارية الجديدة "نوميرو أونو" ونهجها الاستراتيجي لترسيخ حضورها في السوق.
حضر الحفل كلّ من الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة "إليفيت للاستثمار"، والسيد عمر جمال العمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر جمال العمر" (OJO) والشريك المؤسس شركة "إليفيت" للإستثمار، بالإضافة إلى نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وأفراد العائلة المالكة وشخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم. استمتع الضيوف بفرصة تذوق أنواع الكافيار الرائعة التي تقدمها العلامة التجارية من خلال منصات الكافيار المخصصة التي أقيمت في المكان، كما استمعوا إلى الكلمات التي ألقاها كلّ من السيد العمر ومايكل ليتواك، رئيس تطوير الأعمال في "نوميرو أونو".
في كلمته بالمناسبة، أعرب السيد العمر عن شكره للحضور وحماسته لخوض هذه الرحلة الجديدة. كما سلط الضوء على خصائص المشروع الرئيسية ورؤيته الاستراتيجية، وخطة المجموعة للتوسع المستقبلي. كما شكر معالي الوزير نهيان بن مبارك على دعمه وتوجيهاته الرشيدة في إطلاق هذه المبادرة، التي تُضاف إلى الإنجازات الكثيرة للمجموعة.
كذلك، شكّل الحدث مناسبة كشفت خلالها "نوميرو أونو" النقاب عن أحدث مشاريعها، المتمثّلة في افتتاح منشأة متطورة ضمن مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي "كيزاد". تمّ تصميم المنشأة لمواكبة الابتكار وتحقيق الكفاءة، والاستفادة في الوقت عينه من باقة المزايا الاستراتيجية التي توفرها منظومة الأعمال الديناميكية في مدينة خليفة الصناعية. ستسمح المنشأة الجديدة بتلبية الطلب المتنامي على أنواع الكافيار الراقية في دول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام التقنيات المتقدمة وبروتوكولات التعبئة الصارمة التي تتوافق مع المعايير الاستثنائية التي تعتمدها "نوميرو أونو".
وتعليقا على نجاح عملية الإطلاق، قال العمر: "من الضروري اليوم أن نعمل بشكل حثيث على تلبية احتياجات المنطقة لمثل هذه المبادرات، هذا يدفعنا لأن نقدم مستويات جديدة من الحلول في اكثر من قطاع. ونحن نسعى لأن تكون هذه المبادرة خطوة أولى من خطوات المجموعة نحو التميز."
من جانبه، أكد معالي الشيخ طحنون بن سعيد أن هذا الحدث يؤذن ببداية حقبة جديدة في قطاع الكافيار، ويمثل نقطة التقاء بين الجودة والمسؤولية.
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