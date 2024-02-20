أوركلا الهند تعلن عن إطلاق شركتها الفرعية في دبي

MENAFN - AETOSWire) أعلنت أوركلا الهند عن توسيع حضورها في الشرق الأوسط من خلال إطلاق شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتخذ الشركة الجديدة من دبي مقراً لها وستقوم بتقديم تجارب الطهي الهندية للمستهلكين في المنطقة. تأتي الشركة الجديدة محملة بتاريخ عريق و العلامات التجارية لإم تي آر وإيسترن ذات الشهرة الواسعة، حيث تحظى العلامتين التجاريتين بشهرة وشعبية كبيرتين في المطبخ الهندي. يتزامن الإعلان عن إطلاق الشركة الفرعية الجديدة هذا مع إعلان أوركلا الهند الأخير عن إعادة تنظيم نفسها في 3 وحدات هي إسترن وإم تي آر والأعمال الدولية.

أظهرت أوركلا الهند أداءً استثنائياً في المنطقة، حيث حققت معدل نمو ملحوظ قدره 15 ٪ في الشرق الأوسط. والجدير بالذكر أن الشرق الأوسط يشكل جزءًا كبيرًا، 70 ٪، من إجمالي الأعمال التجارية الدولية لأوركلا الهند. من خلال هذا الإطلاق، تريد شركة أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا الاستفادة من بصمتها الواسعة في مجال البيع بالتجزئة التي تغطي أكثر من 20000 متجر في المنطقة، لزيادة تسريع نموها.

وفي معرض تعليقه على إطلاق الشركة الفرعية الجديدة قال أشفين سوبرامانيام، الرئيس التنفيذي في أوركلا الهند: "يؤكد إطلاق أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، على الاهتمام الذي نوليه لمنطقة الشرق الأوسط. يسعدنا أن نقدم تراثنا الغني من التميز في الطهي الهندي من خلال العلامات التجارية إم تي آر وإيسترن للمستهلكين في المنطقة. كما يسعدني بشكل خاص النجاح الأخير الذي حققته مجموعة التوابل العربية الشرقية التي تضاعفت مبيعاتها 10 مرات في السنوات الثلاث الماضية، يؤكد على إعجاب المستهلكين العرب المحليين بهذا المنتج ".

تبرز التوابل والماسالا من بين المنتجات الأكثر مبيعًا، باعتبارها الأكثر شعبية، تليها بفارق ضئيل عروض وجبات الإفطار والمشروبات والحلويات الهندية. يضاف إلى ذلك النمو الكبير الذي تشهده الشركة من خلال أحدث منتجاتها، مجموعة التوابل العربية الشرقية. تركز أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا بشدة على فهم سمات المجتمع المحلي وتخصيص منتجاتها لتلبية المتطلبات المتنوعة للمستهلكين في هذه المنطقة.

يشمل التزام أركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا تجاه الشرق الأوسط ما هو أبعد من المعاملات التجارية. حيث ساهمت الشركة بفعالية في المنطقة من خلال توفير فرص العمل، والاستفادة من شبكة الموارد محلية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

نبذة عن أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا

تختص أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أوركلا الهند، بتقديم تجارب طهي هندية أصيلة للمستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. تتخذ الشركة من دبي مقراً رئيسياً لها، وتشمل مجموعة منتجاتها الواسعة أكثر من 300 منتج تحمل العلامات التجارية لأم تي آر و إيسترن التي تحتل مكانة بارزة في سوق المأكولات الهندية الأصيلة.

تقدم أوركلا الهند والشرق الأوسط وافريقيا مجموعة شاملة من المنتجات، من التوابل والماسالا إلى الوجبات الجاهزة والمشروبات، تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة.

تركز أوركلا الهند والشرق الأوسط وأفريقيا بشدة على فهم سمات المجتمع المحلي وتخصيص منتجاتها لتلبية المتطلبات المتنوعة للمستهلكين في هذه المنطقة. ولهذا قدمنا مجموعة عربية خاصة من التوابل والماسالا لتناسب أذواق وتفضيلات المستهلكين العرب. يضمن هذا النهج المصمم خصيصاً أن يكون لعروض الشركة صدى عميق لدى المستهلكين في الشرق الأوسط، ويعكس الالتزام بأصالة الطهي والابتكار في المنطقة.

تمتلك الشركة شبكة توزيع مباشرة قوية تغطي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، وتشمل أكثر من 20000 منفذ بيع بالتجزئة.

نبذة عن أوركلا الهند

اوركلا الهند هي واحدة من 12 شركة ضمن محفظة شركة أوركلا إيه إس إيه، وهي شركة استثمار صناعي مقرها في أوسلو، النرويج. تدير أوركلا الهند مجموعة من العلامات التجارية الهندية الرائدة في مجال الأغذية المحلية. وتتألف من 3 وحدات أعمال هي: إم تي آر وإيسترن وإنترناشونال بيزنس s.