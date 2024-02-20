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الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا مع تيك توك

2/20/2024 4:22:12 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الإثنين، عن فتح "تحقيق رسمي" للبحث في ما إذا كانت منصة تيك توك ترتكب مخالفات حول حماية القاصرين.
كما يبحث التحقيق الأوروبي مخاوف منها "شفافية الإعلان" وإتاحة البيانات للباحثين" بالإضافة إلى "المخاطر المرتبطة بالتصميم الإدماني" للمنصة و"المحتوى الضار" المنشور فيها.
فيما قال مفوض السوق الداخلية الأوروبية تييري بريتونأن لتيك توك دور خاص في حماية القاصرين عبر الإنترنت"، "باعتبارها منصة تصل إلى ملايين الأطفال والمراهقين، وهي مسألة تشكل "إحدى أبرز النقاط في التشريع الأوروبي الجديد".
ونوّه إلى أن "الإجراء المتعلق بالانتهاك" يفترض أن يتيح للمفوضية التأكد من أن تيك توك، المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، تتخذ التدابير اللازمة "لحماية الصحة الجسدية والنفسية للشباب الأوروبيين".
وهذا التحقيق يجري بموجب قانون أوروبي جديد محوره الخدمات الرقمية، وقد دخل التشريع حيز التنفيذ بشكل كامل نهاية الأسبوع الماضي.
وتتعرض شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها تيك توك، للعديد من الانتقادات وتواجه شكاوى أحيانا بسبب تأثيراتها السلبية على المستخدمين، خاصة المراهقين. ويقول المنتقدون إن الصحة النفسية والعقلية للمراهقين معرضة للخطر بسبب استخدامهم لهذه المنصات.
وتتكرر الدعوات من جهات مختلفة لحمل منصات التواصل الاجتماعي على تبني سياسات تحارب الإدمان على استخدام تلك المنصات، وتراعي التأثير المحتمل على ظروفهم النفسية والعقلية.

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