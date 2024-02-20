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عقد دورة طارئة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام يوم 24 فبراير

2/20/2024 4:22:12 AM
(MENAFN- Al Watan) تعقد منظمة التعاون الإسلامي، دورة استثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، في يوم الـ 24 من فبراير الجاري، بهدف مناقشة الجهود المشتركة؛ لمواجهة التضليل الإعلامي والاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستضيف الجمهورية التركية المؤتمر، بوصفها رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، حيث من المرتقب أن يشارك في المؤتمر وزراء الإعلام، والوزراء المسؤولون عن الاتصال في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وسيناقش المشاركون في المؤتمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الصحفية والإعلامية. يشار إلى أن التقارير وثقت استهداف سلطات الاحتلال لأكثر من 140 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة وفلسطين، مما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة شخص من العاملين في قطاع الصحافة والإعلام منذ 7 أكتوبر 2023م، ودمرت مباني مؤسسات إعلامية، وقطعت خدمة الإنترنت عن العاملين في قطاع الإعلام وسكان قطاع غزة بشكل عام، كما يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً لا هوادة فيها ضد سكان قطاع غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، مما أدى إلى سلسلة من المجازر ودمار شامل وتهجير واسع بين الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير كل القطاعات الخدمية بما فيها القطاع الإعلامي.

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