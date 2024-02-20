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برعاية خادم الحرمين ..الراجحي يُكرم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي

2/20/2024 4:22:12 AM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يُكرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يوم الثلاثاء المقبل، الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الحادية عشرة لعام 2023م، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي، والمهتمين بالعمل الاجتماعي وذلك في قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية.
وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث أن الجائزة تحرص على أن تتناغم برامجها وموضوعات التنافس عليها مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات الدولة من خلال العنوان الذي حملته هذه الدورة (الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية) الذي يهدف إلى تحفيز وتشجيع رواد الأعمال الاجتماعية في جميع مناطق المملكة.
وأفاد أنه تم مؤخراً الإعلان عن فوز 8 جهات وأفراد في فروع الجائزة الستة التي انطلقت في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن ما قدمته الجائزة في مجال العمل الاجتماعي خلال سنواتها الحادية عشرة من برامج ومبادرات وملتقيات وغيرها، والدعم المتواصل الذي تحظى به من الدولة هو شاهد على نجاحاتها وسبب مهم في استمرار عطائها الوطني الكبير.

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