المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS يكشف النقاب عن أحدث التقنيات والابتكارات المستقبلية بمشاركة الجيل زد

(MENAFN
- Al Watan) سلطت النتائج الأخيرة لاجتماع المجلس الاستشاري للمعرض السعودي للإضاءة والصوت (SLS)، الذي استضافته شركة دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الفعاليات في المملكة العربية السعودية، الضوء على مسار التحول لقطاع الفعاليات في البلاد. وضم الاجتماع، الذي انعقد في الرياض، شخصيات بارزة من مختلف قطاعات الترفيه والفعاليات لتحليل ديناميكيات السوق الحالية، ومعالجة التحديات، والكشف عن الاتجاهات المستقبلية الضرورية للحفاظ على النمو. ستشكل هذه الأفكار جدول أعمال المعرض السعودي القادم للإضاءة والصوت (SLS) وقمته التي ستستمر لثلاثة أيام، والمقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 9 مايو في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وفي مشهد مفعم بالحيوية في ظل التوسع السياحي، والاستثمارات في الفعاليات الرائدة المصممة خصيصاً لجماهير الجيل زد، والإمكانات غير المحدودة للتكنولوجيا، يستعد قطاع الفعاليات في المملكة لتحول هائل. وستتعمق قمة SLS، وهي فعالية محورية هذا العام، في التأثير العميق للسياحة على مجال الترفيه والفعاليات، وتحليل كيف يعيد تدفق الزوار العالميين تشكيل الصناعة ويلهم الابداع.
كما سلط المجلس الاستشاري، الذي يضم شخصيات بارزة في الصناعة، الضوء على الحاجة إلى المشاركة الاستراتيجية في مبادرات السعودة وشدد على أهمية الخبرة الفنية في صناعة الصوت والأنظمة والمعدات المستخدمة في مجال الإضاءة الإحترافية.
واستناداً إلى النتائج التي توصل إليها المجلس الاستشاري، ستكون المعرفة التقنية في صناعة الصوت والإضاءة الاحترافية تحت المجهر، حيث سيكشف الخبراء عن التطورات المتطورة في الإضاءة الاحترافية التي تعمل على تحويل المنتزهات الترفيهية، واستكشاف العالم الغامر للصوت المكاني.
وقال سركيس قهوجيان، مدير الفعاليات بشركة دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة للمعرض: "نشهد نمواً هائلاً في فضاء صناعة الترفيه والفعاليات المباشرة في المملكة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على أحدث التقنيات إلى جانب التعطش لفهم ديناميكيات السوق المتغيرة في المشهد الاحترافي للإضاءة والصوت في جميع أنحاء البلاد". ويضيف بالقول: "هذا العام، سيمهد معرض SLS Expo الطريق للمبتكرين والمصنعين ومحترفي الإضاءة والصوت أثناء قيامهم باستقطاب العملاء المحتملين وإنشاء العلاقات المهنية والدخول في حقبة جديدة في صناعتنا."
سيضم معرض SLS EXPO، الذي سيقام في موقع مشترك مع المعرض السعودي للترفيه والتسلية (SEA)، مجموعة عالمية ومتميزة من العارضين في مجالات الإضاءة الإحترافية والصوت، والفعاليات الحية، واللافتات الرقمية، والمعدات المسرحية عالية التقنية، وتكنولوجيا الليزر، وقطاع تقنيات المسرح. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن قمة SLS عروضاً تقديمية وحوارات معمقة وكلمات رئيسية وجلسات نقاش تضم كبار خبراء الصناعة حول تطوير سوق الترفيه ورسم مستقبله في إطار عمله لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
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