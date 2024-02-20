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المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS يكشف النقاب عن أحدث التقنيات والابتكارات المستقبلية بمشاركة الجيل زد

2/20/2024 4:22:12 AM
(MENAFN- Al Watan) سلطت النتائج الأخيرة لاجتماع المجلس الاستشاري للمعرض السعودي للإضاءة والصوت (SLS)، الذي استضافته شركة دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الفعاليات في المملكة العربية السعودية، الضوء على مسار التحول لقطاع الفعاليات في البلاد. وضم الاجتماع، الذي انعقد في الرياض، شخصيات بارزة من مختلف قطاعات الترفيه والفعاليات لتحليل ديناميكيات السوق الحالية، ومعالجة التحديات، والكشف عن الاتجاهات المستقبلية الضرورية للحفاظ على النمو. ستشكل هذه الأفكار جدول أعمال المعرض السعودي القادم للإضاءة والصوت (SLS) وقمته التي ستستمر لثلاثة أيام، والمقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 9 مايو في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وفي مشهد مفعم بالحيوية في ظل التوسع السياحي، والاستثمارات في الفعاليات الرائدة المصممة خصيصاً لجماهير الجيل زد، والإمكانات غير المحدودة للتكنولوجيا، يستعد قطاع الفعاليات في المملكة لتحول هائل. وستتعمق قمة SLS، وهي فعالية محورية هذا العام، في التأثير العميق للسياحة على مجال الترفيه والفعاليات، وتحليل كيف يعيد تدفق الزوار العالميين تشكيل الصناعة ويلهم الابداع.
كما سلط المجلس الاستشاري، الذي يضم شخصيات بارزة في الصناعة، الضوء على الحاجة إلى المشاركة الاستراتيجية في مبادرات السعودة وشدد على أهمية الخبرة الفنية في صناعة الصوت والأنظمة والمعدات المستخدمة في مجال الإضاءة الإحترافية.
واستناداً إلى النتائج التي توصل إليها المجلس الاستشاري، ستكون المعرفة التقنية في صناعة الصوت والإضاءة الاحترافية تحت المجهر، حيث سيكشف الخبراء عن التطورات المتطورة في الإضاءة الاحترافية التي تعمل على تحويل المنتزهات الترفيهية، واستكشاف العالم الغامر للصوت المكاني.
وقال سركيس قهوجيان، مدير الفعاليات بشركة دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة للمعرض: "نشهد نمواً هائلاً في فضاء صناعة الترفيه والفعاليات المباشرة في المملكة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على أحدث التقنيات إلى جانب التعطش لفهم ديناميكيات السوق المتغيرة في المشهد الاحترافي للإضاءة والصوت في جميع أنحاء البلاد". ويضيف بالقول: "هذا العام، سيمهد معرض SLS Expo الطريق للمبتكرين والمصنعين ومحترفي الإضاءة والصوت أثناء قيامهم باستقطاب العملاء المحتملين وإنشاء العلاقات المهنية والدخول في حقبة جديدة في صناعتنا."
سيضم معرض SLS EXPO، الذي سيقام في موقع مشترك مع المعرض السعودي للترفيه والتسلية (SEA)، مجموعة عالمية ومتميزة من العارضين في مجالات الإضاءة الإحترافية والصوت، والفعاليات الحية، واللافتات الرقمية، والمعدات المسرحية عالية التقنية، وتكنولوجيا الليزر، وقطاع تقنيات المسرح. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن قمة SLS عروضاً تقديمية وحوارات معمقة وكلمات رئيسية وجلسات نقاش تضم كبار خبراء الصناعة حول تطوير سوق الترفيه ورسم مستقبله في إطار عمله لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

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