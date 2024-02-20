5 مليارات دولار حجم التجارة الإلكترونية الخارجية لـتيانجين الصينية في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ إجمالي حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود في مدينة تيانجين الصينية، 35.6 مليار يوان (5.01 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 16.72% على أساس سنوي.

وقالت مديرية التجارة، إنه خلال العام الماضي، بلغت واردات التجارة الإلكترونية عبر الحدود بالمدينة 6.83 مليار يوان، بزيادة قدرها 12.06% على أساس سنوي، بينما بلغت الصادرات 28.77 مليار يوان، بزيادة قدرها 17.89% على أساس سنوي.

موضوعاتهبوط أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 3 أشهر أمريكا تحذر الصين من إغراق الأسواق الدولية بالبضائع انخفاض طفيف لمؤشرات الأسواق الأوروبية .. وسهم باركليز يقفز 5%

وستركز المدينة على تعزيز بناء المنطقة التجريبية الشاملة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود بالصين (تيانجين) للمضي قدما، ودعم المزيد من مؤسسات التجارة الخارجية في الصناعات التقليدية والتحويلية، وتسريع إعادة هيكلتها وتحديثها، وتوسيع أسواقها من خلال التجارة الإلكترونية عبر الحدود.