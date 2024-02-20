5 مليارات دولار حجم التجارة الإلكترونية الخارجية لـتيانجين الصينية في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ إجمالي حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود في مدينة تيانجين الصينية، 35.6 مليار يوان (5.01 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 16.72% على أساس سنوي.
وقالت مديرية التجارة، إنه خلال العام الماضي، بلغت واردات التجارة الإلكترونية عبر الحدود بالمدينة 6.83 مليار يوان، بزيادة قدرها 12.06% على أساس سنوي، بينما بلغت الصادرات 28.77 مليار يوان، بزيادة قدرها 17.89% على أساس سنوي.
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وستركز المدينة على تعزيز بناء المنطقة التجريبية الشاملة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود بالصين (تيانجين) للمضي قدما، ودعم المزيد من مؤسسات التجارة الخارجية في الصناعات التقليدية والتحويلية، وتسريع إعادة هيكلتها وتحديثها، وتوسيع أسواقها من خلال التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
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