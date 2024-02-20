الرئيس السابق لبنك الصين يواجه اتهامات بتلقي رشاوى

MENAFN - Al-Borsa News) وجهت النيابة الشعبية العليا في الصين، الاتهام إلى ليو ليان قه، الرئيس السابق لبنك الصين، للاشتباه في تلقيه رشاوى وإصدار قروض بشكل غير قانوني.

وبعد الانتهاء من التحقيق الذي أجرته لجنة الرقابة الوطنية، رفعت النيابة العامة في مدينة جينان بشرقي الصين قضية ليو إلى المحكمة الشعبية المتوسطة بالمدينة.

موضوعاتهبوط أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 3 أشهر أمريكا تحذر الصين من إغراق الأسواق الدولية بالبضائع انخفاض طفيف لمؤشرات الأسواق الأوروبية .. وسهم باركليز يقفز 5%

واتهم وكلاء النيابة ليو باستغلال مناصبه التي تقلدها سابقا، بما في ذلك سكرتير لجنة الحزب لبنك الصين ورئيس بنك الصين، لتقديم مساعدات لآخرين فيما يتعلق بالقروض والتمويل والتعاون في المشروعات وتعيينات الموظفين وقبول مبالغ ضخمة من الأموال والممتلكات في المقابل، حسب بيان النيابة الشعبية العليا.

واتُهم ليو أيضا بإصدار عدد كبير من القروض بشكل غير قانوني، مما تسبب في خسائر فادحة، وفقا للنيابة.

وأثناء المراجعة والمحاكمة، أبلغت النيابة المتهم بحقوقه في التقاضي واستجوبته واستمعت إلى مرافعة محامي الدفاع.