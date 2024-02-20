إكسون موبيل تُحذر الاتحاد الأوروبي من سحب استثماراتها المناخية بسبب الروتين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذرت“إكسون موبيل” من أن الروتين البيئي في الاتحاد الأوروبي قد يدفعها لسحب استثمارات مناخية بمليارات الدولارات، وتوجيهها إلى أماكن أخرى.
وقالت“كارين ماكي” رئيس قسم حلول المنتجات في الشركة خلال لقاء مع صحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن“إكسون موبيل” قد تعطي الأولوية للاستثمار في أماكن أخرى حول العالم بسبب ما وصفته بالإحباط المتزايد جراء الأعباء التنظيمية المرتبطة بتنفيذ المشروعات في أوروبا.
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وأوضحت“ماكي” أن شركتها خصصت 20 مليار دولار للاستثمار في مشروعات إزالة الكربون خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2027.
وذكرت“فاينانشيال تايمز” أن“إكسون موبيل” تُلقي باللوم على الروتين البيئي بالاتحاد الأوروبي في تراجع التصنيع بالقارة العجوز.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107873501
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