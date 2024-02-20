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إكسون موبيل تُحذر الاتحاد الأوروبي من سحب استثماراتها المناخية بسبب الروتين

2/20/2024 4:22:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذرت“إكسون موبيل” من أن الروتين البيئي في الاتحاد الأوروبي قد يدفعها لسحب استثمارات مناخية بمليارات الدولارات، وتوجيهها إلى أماكن أخرى.

وقالت“كارين ماكي” رئيس قسم حلول المنتجات في الشركة خلال لقاء مع صحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن“إكسون موبيل” قد تعطي الأولوية للاستثمار في أماكن أخرى حول العالم بسبب ما وصفته بالإحباط المتزايد جراء الأعباء التنظيمية المرتبطة بتنفيذ المشروعات في أوروبا.

موضوعات متعلقة هبوط أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 3 أشهر أمريكا تحذر الصين من إغراق الأسواق الدولية بالبضائع انخفاض طفيف لمؤشرات الأسواق الأوروبية .. وسهم باركليز يقفز 5%

وأوضحت“ماكي” أن شركتها خصصت 20 مليار دولار للاستثمار في مشروعات إزالة الكربون خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2027.

وذكرت“فاينانشيال تايمز” أن“إكسون موبيل” تُلقي باللوم على الروتين البيئي بالاتحاد الأوروبي في تراجع التصنيع بالقارة العجوز.


المصدر:

MENAFN20022024000202011048ID1107873501

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