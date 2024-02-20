سويلم يؤكد أهمية إدراج المياه غير التقليدية في خطة الموارد المائية 2050

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تطوير الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050 بإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية، وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية؛ لتشمل كافة المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقا لإعادة استخدام المياه، وإدراج دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في المشروعات المائية، ودراسات التكيف مع تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة موقف الدراسات الجارية والدراسات المخطط تنفيذها ضمن المكون الأول من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا (Water-JCAR).

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وقال سويلم إنه حريص على تشجيع البحث والابتكار لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية، مشيرا إلى أهمية تركيز البحوث التطبيقية على تحديد التقنيات المناسبة على المستوى الحقلي، ودراسات الري الحديث.

ولفت إلى أهمية التركيز على توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه، خاصة من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة كأحد أهم أدوات تطوير عملية إدارة المياه.

جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية Wate-JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندي المختص بشئون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة“دلتارس” الهولندية.