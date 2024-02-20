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أمين عام أوبك: دور المنظمة ضروري لتحقيق الانتقال العادل للطاقة

2/20/2024 4:22:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة الدول المُصدرة للبترول“أوبك”، إن دور المنظمة ضروري لتحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة، مؤكداً أهمية تنويع مسارات وخطط الانتقال الطاقي، وضرورة وجود اهتماماً عالمياً لتوفير الطاقة للجميع.

وأوضح“الغيص” خلال جلسة حوارية بمعرض مصر الدولي للطاقة“إيجبس 2024′′، أن الانتقال الطاقي“يتطلب اهتماماً عالمياً لتوفير الطاقة للجميع” الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستثمار في كافة أنواع الطاقة بالتوازي، خاصة مع وجود شعوب لا تملك حتى مصادر الطاقة التقليدية، وفق ما جاء في بيان لوزارة البترول المصرية.

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وأكد في كلمته على أهمية تنويع مسارات وخطط الانتقال العادل في قطاع الطاقة دون فرض مسار محدد على الجميع، ووفق ظروف واحتياجات الدول، وفق ما نقله موقع“العربية”.

وأضاف“الغيص” أنه يمكن إنتاج البترول والغاز الطبيعي بطرق أكثر مسؤولية من خلال التقنيات الحديثة، وأن الهدف المشترك يجب أن يكون خفض الانبعاثات، وعدم وضع مسار إجباري موحد.


المصدر:

MENAFN20022024000202011048ID1107873499

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