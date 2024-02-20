أمين عام أوبك: دور المنظمة ضروري لتحقيق الانتقال العادل للطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال“هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة الدول المُصدرة للبترول“أوبك”، إن دور المنظمة ضروري لتحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة، مؤكداً أهمية تنويع مسارات وخطط الانتقال الطاقي، وضرورة وجود اهتماماً عالمياً لتوفير الطاقة للجميع.
وأوضح“الغيص” خلال جلسة حوارية بمعرض مصر الدولي للطاقة“إيجبس 2024′′، أن الانتقال الطاقي“يتطلب اهتماماً عالمياً لتوفير الطاقة للجميع” الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستثمار في كافة أنواع الطاقة بالتوازي، خاصة مع وجود شعوب لا تملك حتى مصادر الطاقة التقليدية، وفق ما جاء في بيان لوزارة البترول المصرية.
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وأكد في كلمته على أهمية تنويع مسارات وخطط الانتقال العادل في قطاع الطاقة دون فرض مسار محدد على الجميع، ووفق ظروف واحتياجات الدول، وفق ما نقله موقع“العربية”.
وأضاف“الغيص” أنه يمكن إنتاج البترول والغاز الطبيعي بطرق أكثر مسؤولية من خلال التقنيات الحديثة، وأن الهدف المشترك يجب أن يكون خفض الانبعاثات، وعدم وضع مسار إجباري موحد.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107873499
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