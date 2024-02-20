Tuesday, 20 February 2024 01:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحديد والصلب للمناجم تستهدف ربح 447.9 مليون جنيه بموازنة 2024 -2025

2/20/2024 4:22:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعتمد مجلس إدارة شركة“الحديد والصلب للمناجم والمحاجر”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024 -2025، بصافي ربح بعد الضرائب مستهدف 447.9 مليون جنيه.

وكانت كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 39.3 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي.

موضوعات متعلقة البورصة تتراجع 0.32% بتداولات مليار جنيه “رمكو” توافق على بيع وحدات بـ350 مليون جنيه لسداد مديونيات“أيوبكو” أرباح“العالمية للاستثمار” تتراجع 35.8% خلال 2023

وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال ديسمبر بلغت 39.28 مليون جنيه.

وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 21 ألف جنيه.

ارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 73.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 69.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 166.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 31.9 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال نوفمبر بلغت 31.8 مليون جنيه.

وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 35.3 ألف جنيه.

MENAFN20022024000202011048ID1107873498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث