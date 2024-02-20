أرباح العالمية للاستثمار تتراجع 35.8% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 35.8% خلال العام الماضي، لتصل 1.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 2.35 مليون جنيه خلال عام 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 6.55 مليون جنيه، مقابل 6.8 مليون جنيه خلال 2022.

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كشفت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، عن تغطية الاكتتاب في كامل زيادة رأس مال الشركة والبالغ قيمتها 46 مليون جنيه بعدد أسهم مطروحة 46 مليون سهم.

وقالت الشركة إنه تم الاكتتاب في المرحلة الأولى في عدد 35.54 مليون سهم، وفي المرحلة الثانية تم الاكتتاب في كافة الكمية الغير مغطاة البالغة 10.45 مليون سهم.

وأشارت إلى أن عدد مرات التغطية خلال المرحلة الثانية بلغت 63.5 مرة ونسبة التخصيص 1.574%.

وكانت قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنشر دعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب في الاسهم المتبقية من زيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية، أن الأسهم المتبقية يبلغ عددها 10.45 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم دون التقيد بنسب المساهمة الاصلية وبذات شروط الاكتتاب في المرحلة الأولى.

وكانت كشفت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، إنه تم الاكتتاب خلال المرحلة الأولى في 35.549 مليون سهم من إجمالي 46 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وتراجعت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بنسبة 21.7% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 1.98 مليون جنيه، مقارنة بربح 2.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 5.69 مليون جنيه، مقابل 5.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.