أرباح العالمية للاستثمار تتراجع 35.8% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 35.8% خلال العام الماضي، لتصل 1.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 2.35 مليون جنيه خلال عام 2022.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 6.55 مليون جنيه، مقابل 6.8 مليون جنيه خلال 2022.
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كشفت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، عن تغطية الاكتتاب في كامل زيادة رأس مال الشركة والبالغ قيمتها 46 مليون جنيه بعدد أسهم مطروحة 46 مليون سهم.
وقالت الشركة إنه تم الاكتتاب في المرحلة الأولى في عدد 35.54 مليون سهم، وفي المرحلة الثانية تم الاكتتاب في كافة الكمية الغير مغطاة البالغة 10.45 مليون سهم.
وأشارت إلى أن عدد مرات التغطية خلال المرحلة الثانية بلغت 63.5 مرة ونسبة التخصيص 1.574%.
وكانت قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنشر دعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب في الاسهم المتبقية من زيادة رأس المال.
وأوضحت الرقابة المالية، أن الأسهم المتبقية يبلغ عددها 10.45 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم دون التقيد بنسب المساهمة الاصلية وبذات شروط الاكتتاب في المرحلة الأولى.
الرقابة المالية
وكانت كشفت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، إنه تم الاكتتاب خلال المرحلة الأولى في 35.549 مليون سهم من إجمالي 46 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وتراجعت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بنسبة 21.7% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 1.98 مليون جنيه، مقارنة بربح 2.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 5.69 مليون جنيه، مقابل 5.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
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