900 مليون جنيه استثمارات أول مرحلتين من برنامج النهوض بمنظومة المخلفات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع التاسع للجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، لمتابعة وتقييم اعمال البرنامج والخطوات المستقبلية.
وأوضحت فؤاد، أن الهدف من الإجتماع، والمتضمن إنجازات ومخرجات البرنامج الوطنى فى المحافظات الأربعة خلال السنوات السابقة، هو متابعة آليات البدء العاجل فى التنفيذ الفعلى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرح عقود التشغيل ومصانع التدوير والمحطات الوسيطة.
موضوعات متعلقة
690 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الخليج بـ2023 تيسيرات جمركية جديدة لتسريع الإفراج عن البضائع مهلة جديدة من“المجتمعات العمرانية” لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة
وأكدت أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة تم تنفيذه فى 4 محافظات، كنموذج تجريبي لكيفية إعداد مخطط كامل لكل محافظة من حيث وضع الخطة والدعم اللازم وكيفية تنفيذ البنية التحتية وعمليات التشغيل.
وأشارت إلى أنه سيتم دراسة طلبات المحافظات الخاصة بزيادة مشروعات البنية التحتية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وأيضا سيتم دراسة ما سيتم تنفيذه من خلال مشروع مصرف كتشينر على مستوى محافظتى الغربية وكفر الشيخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا العمل على دراسة مراعاة بعد المسافات للمدافن الصحية، فى كافة المحافظات، خاصة محافظات الدلتا، حيث سيتم مناقشته قريبا بمجلس الوزراء وسيتم اعتماده باللائحة التنفيذية.
كما أشارت إلى أن مصانع التدوير لكى تحقق منظومة اقتصادية تشمل كافة أنواع المخلفات، فإنه يمكن تنفيذ ذلك فى حال توافر مساحات واسعة، حيث يمكن أن يشمل المصنع تدوير 3 أنواع من المخلفات البلدية والعضوية والزراعية، مشيرة إلى أنه سيتم العمل أيضا على حل كافة المشكلات وتذليل كافة العقبات التى تواجه المحافظات الأربعة.
وقد استعرض الاجتماع أهم مدخلات البرنامج بالمحافظات الأربعة للنهوض بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات ومنها استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى باستثمارات 900 مليون جنيه بدعم من شركاء التنمية.
وتتمثل فى توريد 290 معدة للمحافظات الأربعة بإجمالى 300 مليون جنيه لتحسين منظومة الجمع والنقل، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة المخلفات ومنها (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى) بـ3 محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 7 محطات وسيطة تهدف إلى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة إلى مواقع المعالجة والتدوير بمحافظات الغربية وقنا وأسيوط بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي استثمارات 100 مليون جنيه.
MENAFN20022024000202011048ID1107873496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.