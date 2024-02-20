900 مليون جنيه استثمارات أول مرحلتين من برنامج النهوض بمنظومة المخلفات

MENAFN - Al-Borsa News) ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع التاسع للجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، لمتابعة وتقييم اعمال البرنامج والخطوات المستقبلية.

وأوضحت فؤاد، أن الهدف من الإجتماع، والمتضمن إنجازات ومخرجات البرنامج الوطنى فى المحافظات الأربعة خلال السنوات السابقة، هو متابعة آليات البدء العاجل فى التنفيذ الفعلى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرح عقود التشغيل ومصانع التدوير والمحطات الوسيطة.

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وأكدت أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة تم تنفيذه فى 4 محافظات، كنموذج تجريبي لكيفية إعداد مخطط كامل لكل محافظة من حيث وضع الخطة والدعم اللازم وكيفية تنفيذ البنية التحتية وعمليات التشغيل.

وأشارت إلى أنه سيتم دراسة طلبات المحافظات الخاصة بزيادة مشروعات البنية التحتية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وأيضا سيتم دراسة ما سيتم تنفيذه من خلال مشروع مصرف كتشينر على مستوى محافظتى الغربية وكفر الشيخ.

وأوضحت أنه يتم حاليا العمل على دراسة مراعاة بعد المسافات للمدافن الصحية، فى كافة المحافظات، خاصة محافظات الدلتا، حيث سيتم مناقشته قريبا بمجلس الوزراء وسيتم اعتماده باللائحة التنفيذية.

كما أشارت إلى أن مصانع التدوير لكى تحقق منظومة اقتصادية تشمل كافة أنواع المخلفات، فإنه يمكن تنفيذ ذلك فى حال توافر مساحات واسعة، حيث يمكن أن يشمل المصنع تدوير 3 أنواع من المخلفات البلدية والعضوية والزراعية، مشيرة إلى أنه سيتم العمل أيضا على حل كافة المشكلات وتذليل كافة العقبات التى تواجه المحافظات الأربعة.

وقد استعرض الاجتماع أهم مدخلات البرنامج بالمحافظات الأربعة للنهوض بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات ومنها استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى باستثمارات 900 مليون جنيه بدعم من شركاء التنمية.

وتتمثل فى توريد 290 معدة للمحافظات الأربعة بإجمالى 300 مليون جنيه لتحسين منظومة الجمع والنقل، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة المخلفات ومنها (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى) بـ3 محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 7 محطات وسيطة تهدف إلى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة إلى مواقع المعالجة والتدوير بمحافظات الغربية وقنا وأسيوط بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي استثمارات 100 مليون جنيه.