رمكو توافق على بيع وحدات بـ350 مليون جنيه لسداد مديونيات أيوبكو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، توضيحًا خاص ببيع وحدات لسداد مديونية مستحقة على أيوبكو للمقاولات لدى البنوك العاملة في مصر، من الرصيد المدين للأخيرة.
وأوضحت الشركة أن قيمة الوحدات المزمع بيعها لسداد المديونية المستحقة لشركة أيوبكو للمقاولات بدفاتر الشركة في حدود 350 مليون جنيه.
موضوعات متعلقة
البورصة تتراجع 0.32% بتداولات مليار جنيه أرباح“العالمية للاستثمار” تتراجع 35.8% خلال 2023 “الحديد والصلب للمناجم” تستهدف ربح 447.9 مليون جنيه بموازنة 2024 -2025
وقالت، إن قيمة الرصيد المستحق إلى شركة“أيوبكو للمقاولات” في ديسمبر الماضي بدفاتر الشركة يبلغ نحو 1.218 مليار جنيه.
وأضافت أنه سيتم بيع وحدات بمشروعات الشركة في العين السخنة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة والتي ما زالت تحت التنفيذ ومدرجة ضمن التشاط المعتاد للشركة“الاستثمار العقاري” وليست من الأصول الثابتة الخاصة بالشركة.
وأكدت الشركة أنه سيتم البيع بالقيمة السوقية لهذه الوحدات طبقا للأسعار المعتمدة والمطبقة لعملاء الشركة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“رمكو” لإنشاء القرى السياحية، على بيع وحدات مملوكة للشركة فى العين السخنة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة، لسداد المديونية المستحقة على شركة“أيوبكو” للمقاولات لدى بنوك محلية.
وكشفت الشركة، أنها بصدد دراسة عدة بدائل استثمارية ومالية مقترحة لتوفير حلول للمشاكل المتعلقة بالتمويل وأزمة السيولة التى تمر بها الشركة.
وذكرت“رمكو”، أن من بين تلك الحلول إعادة جدولة المديونية الخاصة بالتأجير التمويلى لزيادة مدة السداد لتوفير السيولة، وفتح باب الحجز فى مشروعات السخنة 2 وريفيرا لتوفير سيولة من مصادر النشاط.
وحققت شركة“رمكو” أرباحا بقيمة 144.42 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 187.79 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من عام 2022، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وحقق النشاط الفندقى للشركة خلال النصف الأول من العام الماضى إيرادات بقيمة 74.14 مليون جنيه، مقابل 78.37 مليون جنيه فى النصف الأول من 2022.
MENAFN20022024000202011048ID1107873495
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.