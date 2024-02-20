رمكو توافق على بيع وحدات بـ350 مليون جنيه لسداد مديونيات أيوبكو

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، توضيحًا خاص ببيع وحدات لسداد مديونية مستحقة على أيوبكو للمقاولات لدى البنوك العاملة في مصر، من الرصيد المدين للأخيرة.

وأوضحت الشركة أن قيمة الوحدات المزمع بيعها لسداد المديونية المستحقة لشركة أيوبكو للمقاولات بدفاتر الشركة في حدود 350 مليون جنيه.

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وقالت، إن قيمة الرصيد المستحق إلى شركة“أيوبكو للمقاولات” في ديسمبر الماضي بدفاتر الشركة يبلغ نحو 1.218 مليار جنيه.

وأضافت أنه سيتم بيع وحدات بمشروعات الشركة في العين السخنة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة والتي ما زالت تحت التنفيذ ومدرجة ضمن التشاط المعتاد للشركة“الاستثمار العقاري” وليست من الأصول الثابتة الخاصة بالشركة.

وأكدت الشركة أنه سيتم البيع بالقيمة السوقية لهذه الوحدات طبقا للأسعار المعتمدة والمطبقة لعملاء الشركة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“رمكو” لإنشاء القرى السياحية، على بيع وحدات مملوكة للشركة فى العين السخنة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة، لسداد المديونية المستحقة على شركة“أيوبكو” للمقاولات لدى بنوك محلية.

وكشفت الشركة، أنها بصدد دراسة عدة بدائل استثمارية ومالية مقترحة لتوفير حلول للمشاكل المتعلقة بالتمويل وأزمة السيولة التى تمر بها الشركة.

وذكرت“رمكو”، أن من بين تلك الحلول إعادة جدولة المديونية الخاصة بالتأجير التمويلى لزيادة مدة السداد لتوفير السيولة، وفتح باب الحجز فى مشروعات السخنة 2 وريفيرا لتوفير سيولة من مصادر النشاط.

وحققت شركة“رمكو” أرباحا بقيمة 144.42 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 187.79 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من عام 2022، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وحقق النشاط الفندقى للشركة خلال النصف الأول من العام الماضى إيرادات بقيمة 74.14 مليون جنيه، مقابل 78.37 مليون جنيه فى النصف الأول من 2022.