الأسهم اليابانية تتراجع مع جني المستثمرين للأرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع مؤشر“نيكي” إلى مستويات قياسية على مدار الأسبوع الماضي، لكن مشتريات أسهم الشركات العاملة في قطاع التصدير على خلفية تراجع الين حدّت من الخسائر.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 0.28% أو ما يعادل 106 نقاط إلى 38363 نقطة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.28% إلى 2632 نقطة.
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وقال“ماساهيرو ياماجوتشي” رئيس وحدة بحوث الاستثمار لدى بنك“إس إم بي سي” في تعقيب لوكالة“كيودو” الإخبارية، إن ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن نتائج أعمال“إنفيديا” المرتقب صدورها اليوم الأربعاء، عزز عمليات شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وشهدت أسهم قطاعات التأمين، وصناعة الأوراق، والزراعة وصيد الأسماك الانخفاض الأكبر خلال جلسة اليوم، في حين ساعدت مشتريات أسهم الشركات العاملة في التصدير مثل قطاع السيارات؛ على تقليص الخسائر.
وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.17% إلى 150.37 ين.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107873494
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