الأسهم اليابانية تتراجع مع جني المستثمرين للأرباح

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع مؤشر“نيكي” إلى مستويات قياسية على مدار الأسبوع الماضي، لكن مشتريات أسهم الشركات العاملة في قطاع التصدير على خلفية تراجع الين حدّت من الخسائر.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 0.28% أو ما يعادل 106 نقاط إلى 38363 نقطة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.28% إلى 2632 نقطة.

موضوعاتهبوط أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 3 أشهر أمريكا تحذر الصين من إغراق الأسواق الدولية بالبضائع انخفاض طفيف لمؤشرات الأسواق الأوروبية .. وسهم باركليز يقفز 5%

وقال“ماساهيرو ياماجوتشي” رئيس وحدة بحوث الاستثمار لدى بنك“إس إم بي سي” في تعقيب لوكالة“كيودو” الإخبارية، إن ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن نتائج أعمال“إنفيديا” المرتقب صدورها اليوم الأربعاء، عزز عمليات شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وشهدت أسهم قطاعات التأمين، وصناعة الأوراق، والزراعة وصيد الأسماك الانخفاض الأكبر خلال جلسة اليوم، في حين ساعدت مشتريات أسهم الشركات العاملة في التصدير مثل قطاع السيارات؛ على تقليص الخسائر.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.17% إلى 150.37 ين.





المصدر: