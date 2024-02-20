الصين مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم حرية التجارة والتعددية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة لإسبانيا إن بكين مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم حرية التجارة وممارسة التعددية وإنشاء عالم متعدد الأقطاب متكافئ ومتناغم وعولمة اقتصادية شاملة.
وأضاف وانغ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن الصين تعتبر الاتحاد الأوروبي“قوة مهمة في النموذج متعدد الأقطاب” وتدعم التكامل الأوروبي وتطوير الاتحاد الأوروبي ونموه وكذلك تحقيق الاستقلال الاستراتيجي.
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وتابع قائلا“طالما عززت الصين والاتحاد الأوروبي التضامن والتعاون، فلن تحدث مواجهة مع التكتل”.
جاءت تصريحات وانغ خلال اجتماع مع بيدرو سانتشيث رئيس الوزراء الإسباني في مدريد أمس. كما التقى نظيره الإسباني، وملك إسبانيا فيليبي السادس.
وقال وانغ إن الصين مستعدة للحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى مع إسبانيا وتعزيز التضافر فيما يتعلق باستراتيجيات التنمية وتعميق التعاون القائم على تبادل المنفعة.
وينتهج الاتحاد الأوروبي سياسة تقوم على تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين التي ينظر التكتل إليها بمزيد من الشك بسبب علاقات بكين الوثيقة مع روسيا.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107873492
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