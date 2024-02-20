690 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الخليج بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية، إلى دول الخليج، 690 مليون دولار في عام 2023، ما يمثل 14% من إجمالي صادرات القطاع.
قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، إن السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة بقيمة 400 مليون دولار، تليها الإمارات بما قيمته 144 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة الكويت بنحو 74 مليون دولار، تلاها سلطنة عمان بنحو 45 مليون دولار، وجاءت البحرين في المرتبة الخامسة بقيمة 20 مليون دولار، تلاها قطر بنحو 9 ملايين دولار.
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وأضاف أن أهم المنتجات المصدرة تشمل مركزات صناعة المشروبات الغازية، الشوكولاتة، المحضرات الغذائية المتنوعة، الخضار المجمدة، الأجبان، والعديد من المنتجات الأخرى التي تعكس غنى وتنوع الصناعة الغذائية المصرية.
ولفت إلى مشاركة أكثر من 120 شركة مصرية بمعرض GulFood 2024، المقام في دبي في الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجاري لتعزيز مكانة مصر كرائد في قطاع الصناعات الغذائية حيث يعد المعرض الحدث الأبرز في منطقة الخليج العربي، ويشهد مشاركة أكثر من 5500 شركة من 190 دولة حول العالم.
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