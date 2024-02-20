690 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الخليج بـ2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية، إلى دول الخليج، 690 مليون دولار في عام 2023، ما يمثل 14% من إجمالي صادرات القطاع.

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، إن السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة بقيمة 400 مليون دولار، تليها الإمارات بما قيمته 144 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة الكويت بنحو 74 مليون دولار، تلاها سلطنة عمان بنحو 45 مليون دولار، وجاءت البحرين في المرتبة الخامسة بقيمة 20 مليون دولار، تلاها قطر بنحو 9 ملايين دولار.

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وأضاف أن أهم المنتجات المصدرة تشمل مركزات صناعة المشروبات الغازية، الشوكولاتة، المحضرات الغذائية المتنوعة، الخضار المجمدة، الأجبان، والعديد من المنتجات الأخرى التي تعكس غنى وتنوع الصناعة الغذائية المصرية.

ولفت إلى مشاركة أكثر من 120 شركة مصرية بمعرض GulFood 2024، المقام في دبي في الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجاري لتعزيز مكانة مصر كرائد في قطاع الصناعات الغذائية حيث يعد المعرض الحدث الأبرز في منطقة الخليج العربي، ويشهد مشاركة أكثر من 5500 شركة من 190 دولة حول العالم.