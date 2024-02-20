الإمارات وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق منصة للاستثمار المناخي

MENAFN - Al-Borsa News) وقع سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـــ أدنوك ومجموعة شركاتها، وبرونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والتكنولوجيا في فرنسا مذكرة تفاهم بشأن إطلاق المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي.

وتهدف هذه المنصة إلى تشجيع المستثمرين في البلدين للاستفادة من الفرص والمشاريع الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والانتقال في قطاع الطاقة، وبما يخدم الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على خفض الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها.

موضوعاتهبوط أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 3 أشهر أمريكا تحذر الصين من إغراق الأسواق الدولية بالبضائع انخفاض طفيف لمؤشرات الأسواق الأوروبية .. وسهم باركليز يقفز 5%

وتم إطلاق هذه المنصة من قبل شركات إماراتية وفرنسية يمثلها من الجانب الإماراتي شركتي أدنوك ومصدر، ومن الجانب الفرنسي توتال إينرجيز، وبنك الاستثمارات العامة (Bpifrance)، وسي إم آي – سي جي إم، وذلك بهدف جذب المزيد من شركاء الاستثمار من البلدين.

وتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي-الفرنسي الذي عقد في باريس.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي مصدر وتوتال إنرجيز بشأن استكشاف وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ونجح مجلس الأعمال في تسهيل التوصل إلى مجموعة من الفرص التي تشمل كلاً مما يلي:

– التعاون بين شركة مصدر الإماراتية وشركة توتال إنرجيز الفرنسية الذي تم الإعلان عنه على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، بهدف اختبار إمكانية تحويل الميثانول إلى وقود مستدام للطائرات، حيث تم إنجاز أول رحلة طيران باستخدام هذه التقنية في دبي خلال المؤتمر.

– التعاون بين شركتي إيرباص ومصدر في مجالات وقود الطيران المستدام، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، بالإضافة إلى حلول الحجز والاسترداد للوقود المستدام للطائرات.

– التعاون بين شركة أدنوك الإماراتية والشركة الوطنية للتبريد المركزي تبريد التي تمتلك شركة إنجي الفرنسية على 40% من أسهمها، لبدء العمليات التشغيلية في مشروع G2COOL، أول مشروع لتبريد المناطق باستخدام الطاقة الحرارية الجوفية على مستوى منطقة الخليج.

– الشراكة بين شركتي مصدر وسي إم ايه – سي جي إم الفرنسية في مجال الطاقة المتجددة مع التركيز على الوقود الحيوي والوقود المعتمد على الميثان والميثانول، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

– مبادرة وجهتك الإمارات التي تم إطلاقها من قبل شركة تاليس الفرنسية بالتعاون مع مجلس توازن، وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز قدرات الصناعات الوطنية.

– التعاون الثلاثي بين شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة وشركة سويز الفرنسية وشركة ماروبيني اليابانية لتطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة طشقند في أوزبكستان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار.

– التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي وسي إم إيه – سي جي إم الفرنسية في إدارة المحطة المستدامة للحاويات، التي من المتوقع أن يتم إتمام العمل عليها وتشغيلها ابتداءً من 2025.

– التعاون بين شركتي &e المؤسسات الإماراتية وشنايدر إلكتريك الفرنسية لتحسين الكفاءة التشغيلية للطاقة في كامل شبكات &e المؤسسات.

– الشراكة الاستراتيجية بين مصدر وإتش واي 24 لاستكشاف فرص تطوير واستثمار مشتركة في مشاريع عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مناطق مختلفة.





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