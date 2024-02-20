الإمارات وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق منصة للاستثمار المناخي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـــ أدنوك ومجموعة شركاتها، وبرونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والتكنولوجيا في فرنسا مذكرة تفاهم بشأن إطلاق المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي.
وتهدف هذه المنصة إلى تشجيع المستثمرين في البلدين للاستفادة من الفرص والمشاريع الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والانتقال في قطاع الطاقة، وبما يخدم الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على خفض الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها.
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وتم إطلاق هذه المنصة من قبل شركات إماراتية وفرنسية يمثلها من الجانب الإماراتي شركتي أدنوك ومصدر، ومن الجانب الفرنسي توتال إينرجيز، وبنك الاستثمارات العامة (Bpifrance)، وسي إم آي – سي جي إم، وذلك بهدف جذب المزيد من شركاء الاستثمار من البلدين.
وتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي-الفرنسي الذي عقد في باريس.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي مصدر وتوتال إنرجيز بشأن استكشاف وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ونجح مجلس الأعمال في تسهيل التوصل إلى مجموعة من الفرص التي تشمل كلاً مما يلي:
– التعاون بين شركة مصدر الإماراتية وشركة توتال إنرجيز الفرنسية الذي تم الإعلان عنه على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، بهدف اختبار إمكانية تحويل الميثانول إلى وقود مستدام للطائرات، حيث تم إنجاز أول رحلة طيران باستخدام هذه التقنية في دبي خلال المؤتمر.
– التعاون بين شركتي إيرباص ومصدر في مجالات وقود الطيران المستدام، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، بالإضافة إلى حلول الحجز والاسترداد للوقود المستدام للطائرات.
– التعاون بين شركة أدنوك الإماراتية والشركة الوطنية للتبريد المركزي تبريد التي تمتلك شركة إنجي الفرنسية على 40% من أسهمها، لبدء العمليات التشغيلية في مشروع G2COOL، أول مشروع لتبريد المناطق باستخدام الطاقة الحرارية الجوفية على مستوى منطقة الخليج.
– الشراكة بين شركتي مصدر وسي إم ايه – سي جي إم الفرنسية في مجال الطاقة المتجددة مع التركيز على الوقود الحيوي والوقود المعتمد على الميثان والميثانول، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
– مبادرة وجهتك الإمارات التي تم إطلاقها من قبل شركة تاليس الفرنسية بالتعاون مع مجلس توازن، وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز قدرات الصناعات الوطنية.
– التعاون الثلاثي بين شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة وشركة سويز الفرنسية وشركة ماروبيني اليابانية لتطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة طشقند في أوزبكستان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار.
– التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي وسي إم إيه – سي جي إم الفرنسية في إدارة المحطة المستدامة للحاويات، التي من المتوقع أن يتم إتمام العمل عليها وتشغيلها ابتداءً من 2025.
– التعاون بين شركتي &e المؤسسات الإماراتية وشنايدر إلكتريك الفرنسية لتحسين الكفاءة التشغيلية للطاقة في كامل شبكات &e المؤسسات.
– الشراكة الاستراتيجية بين مصدر وإتش واي 24 لاستكشاف فرص تطوير واستثمار مشتركة في مشاريع عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مناطق مختلفة.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107873490