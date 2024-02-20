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مؤشر بورصة قطر يرتفع في بداية التعاملات

2/20/2024 4:22:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعا 2.00 نقطة أي بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 10301 نقطة مقارنة بإغلاق أمس الإثنين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية“قنا”، أن بيانات البورصة أظهرت أداء إيجابيا لقطاع التأمين بنسبة 0.70%، وقطاع النقل بـ0.35%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11%.

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في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.31%، وقطاع الاتصالات بـ0.14%، وقطاعي الصناعات والبنوك والخدمات المالية بـ0.04%.

وسجلت السوق تداولات بقيمة 82.558 مليون ريالـ توزعت على 31.355 مليون سهم وبتنفيذ 2892 صفقة.

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