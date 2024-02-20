مؤشر بورصة قطر يرتفع في بداية التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعا 2.00 نقطة أي بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 10301 نقطة مقارنة بإغلاق أمس الإثنين.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية“قنا”، أن بيانات البورصة أظهرت أداء إيجابيا لقطاع التأمين بنسبة 0.70%، وقطاع النقل بـ0.35%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11%.
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في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.31%، وقطاع الاتصالات بـ0.14%، وقطاعي الصناعات والبنوك والخدمات المالية بـ0.04%.
وسجلت السوق تداولات بقيمة 82.558 مليون ريالـ توزعت على 31.355 مليون سهم وبتنفيذ 2892 صفقة.
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