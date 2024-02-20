بولي ميتال لتعدين الذهب تبيع وحدة روسية بـ3.7 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
لن تكون“بولي ميتال إنترناشيونال” (Polymetal International) ضمن أكبر 10 شركات تعدين للذهب حول العالم من حيث الإنتاج بعد بيع وحدتها الروسية، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
قالت الشركة إنها وافقت على بيع وحدتها الروسية، التي قضت عقوداً في بنائها، لشركة“مانغازيا بلس” الروسية، وسيتم إتمام الصفقة بنهاية مارس المقبل. تبلغ قيمة الصفقة حوالي 3.7 مليار دولار، وبعد خصم الضرائب من المتوقع أن تحصل شركة“بولي ميتال” على 300 مليون دولار نقداً، حيث تتضمن قيمة الصفقة ديوناً لطرف ثالث وترتيبات داخل المجموعة.
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تسلط عملية البيع الضوء على العواقب التي تواجهها الشركات الدولية ذات التعرض الروسي، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى أوكرانيا قبل عامين تقريباً.
وبعد غزو أوكرانيا، نقلت“بولي ميتال” مقرها من جزيرة جيرزي (التي تقع بين فرنسا وبريطانيا بالقنال الإنجليزي وتتمتع بنظام حكم ذاتي تحت التاج البريطاني)، وصنفها الكرملين بلداً غير صديقة، إلى كازاخستان لرفع الحظر عن تحويلات المدفوعات الدولية، بما فيها توزيعات الأرباح، من روسيا.
وبعد فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على الوحدة التي تتخذ في سانت بطرسبرغ مقراً في مايو الماضي، بدأت“بولي ميتال” البحث عن مشتر لأصول الوحدة، والتي حققت نحو 70% من إجمالي الإيرادات العام الماضي.
معلومات عن المشتري
لم تكن تلك مهمة سهلة!.“مانغازيا بلس” هي جزء من مجموعة روسية تمتلك أصولاً صغيرة لتعدين الذهب في سيبيريا، ويسيطر عليها رجل الأعمال سيرغي يانشوكوف الذي لا يخضع هو ولا شركتة للعقوبات.
ذكر فيتالي نيسيس، الرئيس التنفيذي لشركة“بولي ميتال”، في مقابلة عبر الهاتف، أن المشتري أدبى اهتماماً بالشراء في مراحل مبكرة، وقد تحول إلى مقدم العرض الرئيسي بعد العقوبات التي تم فرضها على العديد من شركات تعدين الذهب الروسية الكبرى نهاية العام الماضي.
ستمثل هذه الصفقة، التي لا تزال تتطلب موافقة المساهمين، مرحلة جديدة لشركة“بولي ميتال”، وهي شركة تعدين تأسست عام 1998، حيث سيُترك لها إنتاج سنوي يبلغ حوالى 500 ألف أونصة، ما يحولها إلى منتج متوسط الحجم وفقاً للمعايير العالمية. أنتجت المجموعة، بما فيها الوحدة الروسية، نحو 1.7 مليون أونصة من معادل الذهب في عام 2023.
يقول نيسيس:“من المؤكد أن هذا ليس كافياً لشركة تعدين ذهب عامة”، مضيفاً،“الشركة تعمل على استراتيجيتها الجديدة وخطط التوسع، وهدفنا على المدى المتوسط هو ما لا يقل عن مليون أونصة سنوياً من الذهب، كما سيتعين علينا أن ننظر ليس إلى الذهب فحسب، ولكن إلى النحاس والمعادن الأخرى”.
حظي بيع الوحدة الروسية بدعم الصندوق المملوك للحكومة العمانية والذي أصبح مساهماً رئيسياً في“بولي ميتال” في يناير الماضي.
تفاصيل الصفقة
ستتم المدفوعات بموجب الصفقة بعملة الروبل الروسي. وتشمل المبالغ توزيعات أرباح بقيمة 1.43 مليار دولار تقريباً قبل خصم الضرائب، ستدفعها الوحدة الروسية للشركة الكازاخية. ستستخدم“بولي ميتال” 1.15 مليار دولار تقريباً من هذا المبلغ لتسديد الديون داخل المجموعة والفوائد للشركة الروسية.
كما تتضمن قيمة الصفقة أيضاً 2.2 مليار دولار من صافي الديون التي تحتفظ بها شركة“بولي ميتال روسيا” (Polymetal Russia)، فيما سيدفع المشتري 50 مليون دولار نقداً للشركة الكازاخية بعد استكمال الصفقة.
ستواصل شركة“بولي ميتال” استخدام منشأة“أمورسك بي أو إكس” في روسيا لمعالجة تركيز الذهب، إلى أن تبني مصنعها الخاص في كازاخستان. وتتواصل الشركة مع مسؤولين أميركيين للتأكد من أن ذلك لن يسفر عن عقوبات ثانوية.
أعلنت العديد من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى أنها ستنسحب من روسيا بعد أن أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا، ولم يتبقَ حالياً سوى عدد قليل من مالكي الشركات الذين يقومون بفصل أو بيع أصولهم.
وافقت شركة“ياندكس” (Yandex) المسجلة في هولندا الشهر الحالي على بيع أعمالها الروسية بحوالى 5.2 مليار دولار، كما ذكر كبار المساهمين في شركتي“غلوبال ترانس” (GlobalTrans) و”كيوي” (Qiwi) أنهما باعتا أصولهما في وقت سابق من العام الجاري.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107873488