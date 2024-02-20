بولي ميتال لتعدين الذهب تبيع وحدة روسية بـ3.7 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) لن تكون“بولي ميتال إنترناشيونال” (Polymetal International) ضمن أكبر 10 شركات تعدين للذهب حول العالم من حيث الإنتاج بعد بيع وحدتها الروسية، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

قالت الشركة إنها وافقت على بيع وحدتها الروسية، التي قضت عقوداً في بنائها، لشركة“مانغازيا بلس” الروسية، وسيتم إتمام الصفقة بنهاية مارس المقبل. تبلغ قيمة الصفقة حوالي 3.7 مليار دولار، وبعد خصم الضرائب من المتوقع أن تحصل شركة“بولي ميتال” على 300 مليون دولار نقداً، حيث تتضمن قيمة الصفقة ديوناً لطرف ثالث وترتيبات داخل المجموعة.

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تسلط عملية البيع الضوء على العواقب التي تواجهها الشركات الدولية ذات التعرض الروسي، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى أوكرانيا قبل عامين تقريباً.

وبعد غزو أوكرانيا، نقلت“بولي ميتال” مقرها من جزيرة جيرزي (التي تقع بين فرنسا وبريطانيا بالقنال الإنجليزي وتتمتع بنظام حكم ذاتي تحت التاج البريطاني)، وصنفها الكرملين بلداً غير صديقة، إلى كازاخستان لرفع الحظر عن تحويلات المدفوعات الدولية، بما فيها توزيعات الأرباح، من روسيا.

وبعد فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على الوحدة التي تتخذ في سانت بطرسبرغ مقراً في مايو الماضي، بدأت“بولي ميتال” البحث عن مشتر لأصول الوحدة، والتي حققت نحو 70% من إجمالي الإيرادات العام الماضي.

معلومات عن المشتري

لم تكن تلك مهمة سهلة!.“مانغازيا بلس” هي جزء من مجموعة روسية تمتلك أصولاً صغيرة لتعدين الذهب في سيبيريا، ويسيطر عليها رجل الأعمال سيرغي يانشوكوف الذي لا يخضع هو ولا شركتة للعقوبات.

ذكر فيتالي نيسيس، الرئيس التنفيذي لشركة“بولي ميتال”، في مقابلة عبر الهاتف، أن المشتري أدبى اهتماماً بالشراء في مراحل مبكرة، وقد تحول إلى مقدم العرض الرئيسي بعد العقوبات التي تم فرضها على العديد من شركات تعدين الذهب الروسية الكبرى نهاية العام الماضي.

ستمثل هذه الصفقة، التي لا تزال تتطلب موافقة المساهمين، مرحلة جديدة لشركة“بولي ميتال”، وهي شركة تعدين تأسست عام 1998، حيث سيُترك لها إنتاج سنوي يبلغ حوالى 500 ألف أونصة، ما يحولها إلى منتج متوسط الحجم وفقاً للمعايير العالمية. أنتجت المجموعة، بما فيها الوحدة الروسية، نحو 1.7 مليون أونصة من معادل الذهب في عام 2023.

يقول نيسيس:“من المؤكد أن هذا ليس كافياً لشركة تعدين ذهب عامة”، مضيفاً،“الشركة تعمل على استراتيجيتها الجديدة وخطط التوسع، وهدفنا على المدى المتوسط هو ما لا يقل عن مليون أونصة سنوياً من الذهب، كما سيتعين علينا أن ننظر ليس إلى الذهب فحسب، ولكن إلى النحاس والمعادن الأخرى”.

حظي بيع الوحدة الروسية بدعم الصندوق المملوك للحكومة العمانية والذي أصبح مساهماً رئيسياً في“بولي ميتال” في يناير الماضي.

تفاصيل الصفقة

ستتم المدفوعات بموجب الصفقة بعملة الروبل الروسي. وتشمل المبالغ توزيعات أرباح بقيمة 1.43 مليار دولار تقريباً قبل خصم الضرائب، ستدفعها الوحدة الروسية للشركة الكازاخية. ستستخدم“بولي ميتال” 1.15 مليار دولار تقريباً من هذا المبلغ لتسديد الديون داخل المجموعة والفوائد للشركة الروسية.

كما تتضمن قيمة الصفقة أيضاً 2.2 مليار دولار من صافي الديون التي تحتفظ بها شركة“بولي ميتال روسيا” (Polymetal Russia)، فيما سيدفع المشتري 50 مليون دولار نقداً للشركة الكازاخية بعد استكمال الصفقة.

ستواصل شركة“بولي ميتال” استخدام منشأة“أمورسك بي أو إكس” في روسيا لمعالجة تركيز الذهب، إلى أن تبني مصنعها الخاص في كازاخستان. وتتواصل الشركة مع مسؤولين أميركيين للتأكد من أن ذلك لن يسفر عن عقوبات ثانوية.

أعلنت العديد من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى أنها ستنسحب من روسيا بعد أن أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا، ولم يتبقَ حالياً سوى عدد قليل من مالكي الشركات الذين يقومون بفصل أو بيع أصولهم.

وافقت شركة“ياندكس” (Yandex) المسجلة في هولندا الشهر الحالي على بيع أعمالها الروسية بحوالى 5.2 مليار دولار، كما ذكر كبار المساهمين في شركتي“غلوبال ترانس” (GlobalTrans) و”كيوي” (Qiwi) أنهما باعتا أصولهما في وقت سابق من العام الجاري.





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