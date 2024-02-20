البورصة تتراجع 0.32% بتداولات مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضا بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 29359 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.77 % ليصل إلى مستوى 7623.16 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.38 % ليصل إلي مستوى 10277.14 نقطة، و انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.04 % ليصل لمستوى 36112.2 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 1.007 مليار جنيه، من خلال تداول 240.2 مليون سهم، بتنفيذ 23.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 191 شركة مقيدة، ارتفع منها 90 سهمًا، وتراجع 19 سهم، في حين لم تتغير أسعار 82 سهم آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.081 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات بقيمة 56.5 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات بقيمة 73.3 مليون جنيه.
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