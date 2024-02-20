البورصة تتراجع 0.32% بتداولات مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضا بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 29359 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.77 % ليصل إلى مستوى 7623.16 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.38 % ليصل إلي مستوى 10277.14 نقطة، و انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.04 % ليصل لمستوى 36112.2 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 1.007 مليار جنيه، من خلال تداول 240.2 مليون سهم، بتنفيذ 23.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 191 شركة مقيدة، ارتفع منها 90 سهمًا، وتراجع 19 سهم، في حين لم تتغير أسعار 82 سهم آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.081 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات بقيمة 56.5 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات بقيمة 73.3 مليون جنيه.