انخفاض طفيف لمؤشرات الأسواق الأوروبية .. وسهم باركليز يقفز 5%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بصورة طفيفة في مستهل تعاملات الثلاثاء، مع ترقب بيانات الحساب الجاري لمنطقة اليورو المقرر صدورها اليوم، في ظل تراجع معنويات المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 491 نقطة.

موضوعاتهبوط أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 3 أشهر أمريكا تحذر الصين من إغراق الأسواق الدولية بالبضائع بولي ميتال لتعدين الذهب تبيع وحدة روسية بـ3.7 مليار دولار

كما تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.14% إلى 7717 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.1% إلى 17074 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.12% إلى 7777 نقطة.

وصعد سهم“باركليز” بنسبة 5.4% في بداية الجلسة، بعدما أعلن المصرف البريطاني خطة إصلاح استراتيجي واسعة النطاق تتضمن خفضاً للتكاليف وبيعاً للأصول، وذلك على خلفية تسجيله خسائر صافية بقيمة 111 مليون جنيه إسترليني (139.8 مليون دولار) في الربع الأخير من عام 2023.

ويتوقع المستثمرون تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى 20.3 مليار يورو في فبراير، بعد أن بلغ 24.6 مليار يورو في قراءة يناير.





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