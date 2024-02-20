Tuesday, 20 February 2024 01:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض طفيف لمؤشرات الأسواق الأوروبية .. وسهم باركليز يقفز 5%

2/20/2024 4:22:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بصورة طفيفة في مستهل تعاملات الثلاثاء، مع ترقب بيانات الحساب الجاري لمنطقة اليورو المقرر صدورها اليوم، في ظل تراجع معنويات المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 491 نقطة.

موضوعات متعلقة هبوط أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 3 أشهر أمريكا تحذر الصين من إغراق الأسواق الدولية بالبضائع بولي ميتال لتعدين الذهب تبيع وحدة روسية بـ3.7 مليار دولار

كما تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.14% إلى 7717 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.1% إلى 17074 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.12% إلى 7777 نقطة.

وصعد سهم“باركليز” بنسبة 5.4% في بداية الجلسة، بعدما أعلن المصرف البريطاني خطة إصلاح استراتيجي واسعة النطاق تتضمن خفضاً للتكاليف وبيعاً للأصول، وذلك على خلفية تسجيله خسائر صافية بقيمة 111 مليون جنيه إسترليني (139.8 مليون دولار) في الربع الأخير من عام 2023.

ويتوقع المستثمرون تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى 20.3 مليار يورو في فبراير، بعد أن بلغ 24.6 مليار يورو في قراءة يناير.


المصدر:

MENAFN20022024000202011048ID1107873486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث