انخفاض طفيف لمؤشرات الأسواق الأوروبية .. وسهم باركليز يقفز 5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بصورة طفيفة في مستهل تعاملات الثلاثاء، مع ترقب بيانات الحساب الجاري لمنطقة اليورو المقرر صدورها اليوم، في ظل تراجع معنويات المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 491 نقطة.
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كما تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.14% إلى 7717 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.1% إلى 17074 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.12% إلى 7777 نقطة.
وصعد سهم“باركليز” بنسبة 5.4% في بداية الجلسة، بعدما أعلن المصرف البريطاني خطة إصلاح استراتيجي واسعة النطاق تتضمن خفضاً للتكاليف وبيعاً للأصول، وذلك على خلفية تسجيله خسائر صافية بقيمة 111 مليون جنيه إسترليني (139.8 مليون دولار) في الربع الأخير من عام 2023.
ويتوقع المستثمرون تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى 20.3 مليار يورو في فبراير، بعد أن بلغ 24.6 مليار يورو في قراءة يناير.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107873486
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