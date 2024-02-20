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أمريكا تحذر الصين من إغراق الأسواق الدولية بالبضائع

2/20/2024 4:21:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذرت واشنطن بكين من أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيتخذون إجراءات إذا حاولت الصين حل مشكلة فائض قدرتها الإنتاجية في الصناعة عبر إغراق الأسواق الدولية بالبضائع، وفق ما كشف مسؤولون أمريكيون في تصريحات لصحيفة“فاينانشيال تايمز”.

وعبرت واشنطن عن قلقها من أن السياسات العامة للصين، وخاصة دعم الصناعة، تركز بشكل كبير على العرض بدلا من التفكير في مصادر الطلب.

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كان الاتحاد الأوروبي قد أطلق العام الماضي تحقيقا لمكافحة الدعم في صناعة السيارات الكهربائية بالصين.

وقالت مفوضة المنافسة بالاتحاد مارجريت فيستأجر، السبت الماضي، إن التكتل مستعد لاستخدام الأدوات التجارية لمعالجة الممارسات التجارية الصينية غير العادلة.

وتفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية مختلفة تتهمها واشنطن بالعمل مع الجيش الصيني بالرغم من نفي تلك الشركات لهذه الاتهامات، كما تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية.

ولاحت ملامح تحسن في العلاقات الصينية الأمريكية خلال االأشهر القليلة الماضية، إذ اتخذ الجانبان خطوات لإعادة بناء قنوات التواصل بعدما تراجعت العلاقات بين أكبر قوتين عالميتين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. لكن لا تزال هناك العديد من نقاط الخلاف.

وفرضت إدارة بايدن حظرا على بيع بعض المواد المتعلقة بالتكنولوجيا لدواع أمنية، واتهمت الصين واشنطن“بتسليح” القضايا الاقتصادية والتجارية.

المصدر:

MENAFN20022024000202011048ID1107873485

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