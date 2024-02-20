أمريكا تحذر الصين من إغراق الأسواق الدولية بالبضائع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذرت واشنطن بكين من أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيتخذون إجراءات إذا حاولت الصين حل مشكلة فائض قدرتها الإنتاجية في الصناعة عبر إغراق الأسواق الدولية بالبضائع، وفق ما كشف مسؤولون أمريكيون في تصريحات لصحيفة“فاينانشيال تايمز”.
وعبرت واشنطن عن قلقها من أن السياسات العامة للصين، وخاصة دعم الصناعة، تركز بشكل كبير على العرض بدلا من التفكير في مصادر الطلب.
موضوعات متعلقة
هبوط أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 3 أشهر انخفاض طفيف لمؤشرات الأسواق الأوروبية .. وسهم باركليز يقفز 5% بولي ميتال لتعدين الذهب تبيع وحدة روسية بـ3.7 مليار دولار
كان الاتحاد الأوروبي قد أطلق العام الماضي تحقيقا لمكافحة الدعم في صناعة السيارات الكهربائية بالصين.
وقالت مفوضة المنافسة بالاتحاد مارجريت فيستأجر، السبت الماضي، إن التكتل مستعد لاستخدام الأدوات التجارية لمعالجة الممارسات التجارية الصينية غير العادلة.
وتفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية مختلفة تتهمها واشنطن بالعمل مع الجيش الصيني بالرغم من نفي تلك الشركات لهذه الاتهامات، كما تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية.
ولاحت ملامح تحسن في العلاقات الصينية الأمريكية خلال االأشهر القليلة الماضية، إذ اتخذ الجانبان خطوات لإعادة بناء قنوات التواصل بعدما تراجعت العلاقات بين أكبر قوتين عالميتين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. لكن لا تزال هناك العديد من نقاط الخلاف.
وفرضت إدارة بايدن حظرا على بيع بعض المواد المتعلقة بالتكنولوجيا لدواع أمنية، واتهمت الصين واشنطن“بتسليح” القضايا الاقتصادية والتجارية.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107873485
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.