هبوط أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 3 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار خام الحديد بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف المستثمرين بشأن عدم انتعاش الطلب في الصين بعد عطلة العام القمري الجديد رغم اتخاذ بكين إجراءات إضافية لدعم سوق الإسكان.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد المتداولة في سنغافورة بنسبة 4.9% إلى 121.10 دولار للطن مسجلة أدنى مستوى لها منذ مطلع نوفمبر.

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وذكر“هان جينج” خبير تحليل الأسواق لدى“إس دي آي سي” في تعليق لوكالة“بلومبرج”، أن طلب الصين على خام الحديد يظل ضعيفاً بعد انتهاء موسم العطلات، وأن إنتاج الحديد المنصهر يظل دون المتوقع، الأمر الذي يرجح حدوث حركة تصحيح للسعر.

ويأتي تراجع أسعار خام الحديد رغم خفض الصين اليوم سعر الفائدة على القروض ذات استحقاق 5 سنوات (تستخدم في تسعير فائدة الرهن العقاري) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.95% مع تثبيت نظيرتها لأجل عام واحد بهدف دعم سوق الإسكان المتعثر.

ويساهم القطاع العقاري فيما بين 30% و35% من طلب الصين على الحديد الصلب، وما يتراوح بين 20% و25% من الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصادات العالم.





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