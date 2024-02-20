هبوط أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار خام الحديد بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف المستثمرين بشأن عدم انتعاش الطلب في الصين بعد عطلة العام القمري الجديد رغم اتخاذ بكين إجراءات إضافية لدعم سوق الإسكان.
وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد المتداولة في سنغافورة بنسبة 4.9% إلى 121.10 دولار للطن مسجلة أدنى مستوى لها منذ مطلع نوفمبر.
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وذكر“هان جينج” خبير تحليل الأسواق لدى“إس دي آي سي” في تعليق لوكالة“بلومبرج”، أن طلب الصين على خام الحديد يظل ضعيفاً بعد انتهاء موسم العطلات، وأن إنتاج الحديد المنصهر يظل دون المتوقع، الأمر الذي يرجح حدوث حركة تصحيح للسعر.
ويأتي تراجع أسعار خام الحديد رغم خفض الصين اليوم سعر الفائدة على القروض ذات استحقاق 5 سنوات (تستخدم في تسعير فائدة الرهن العقاري) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.95% مع تثبيت نظيرتها لأجل عام واحد بهدف دعم سوق الإسكان المتعثر.
ويساهم القطاع العقاري فيما بين 30% و35% من طلب الصين على الحديد الصلب، وما يتراوح بين 20% و25% من الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصادات العالم.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107873484
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