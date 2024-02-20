دورة طارئة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام لبحث تضليل إسرائيل واعتداءاتها ضد الصحفيين

MENAFN - Palestine News Network ) جدة/PNN- تعقد منظمة التعاون الإسلامي، دورة استثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لمناقشة الجهود المشتركة؛ لمواجهة التضليل الإعلامي والاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستضيف الجمهورية التركية المؤتمر، بوصفها رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، ومن المرتقب أن يشارك في المؤتمر وزراء الإعلام، والوزراء المسؤولون عن الاتصال في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الصحفية والإعلامية.

يشار إلى أن التقارير وثقت استهداف سلطات الاحتلال لأكثر من 140 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة وفلسطين، مما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة شخص من العاملين في قطاع الصحافة والإعلام منذ 7 أكتوبر 2023، ودمرت مباني مؤسسات إعلامية، وقطعت خدمة الإنترنت عن العاملين في قطاع الإعلام وسكان قطاع غزة بشكل عام.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 29092 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 68883 آخرين، في حصيلة غير نهائية.