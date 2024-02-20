دورة طارئة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام لبحث تضليل إسرائيل واعتداءاتها ضد الصحفيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جدة/PNN- تعقد منظمة التعاون الإسلامي، دورة استثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لمناقشة الجهود المشتركة؛ لمواجهة التضليل الإعلامي والاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستضيف الجمهورية التركية المؤتمر، بوصفها رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، ومن المرتقب أن يشارك في المؤتمر وزراء الإعلام، والوزراء المسؤولون عن الاتصال في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وسيناقش المشاركون في المؤتمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
يشار إلى أن التقارير وثقت استهداف سلطات الاحتلال لأكثر من 140 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة وفلسطين، مما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة شخص من العاملين في قطاع الصحافة والإعلام منذ 7 أكتوبر 2023، ودمرت مباني مؤسسات إعلامية، وقطعت خدمة الإنترنت عن العاملين في قطاع الإعلام وسكان قطاع غزة بشكل عام.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 29092 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 68883 آخرين، في حصيلة غير نهائية.
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