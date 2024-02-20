الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت العديد من المنازل ونكلت بسكانها واعتقلت مواطنين وسط اندلاع مواجهات في عدة محافظات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، وانتشر في عدة أحياء، كما دفع بجرافة وتعزيزات عسكرية، مع اندلاع اشتباكات وانفجارات في أحياء المدينة.

وأصيب على إثرها شاب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة دراغمة والشقيقين إبراهيم وعمر أبو محسن خلال اقتحام المدينة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة في جنين، واعتقلت الشابين عبد الباسط مساد ونايف سمار بعد دهم وتفتيش منزليها والعبث بمحتوياتها.

وفي نابلس، تواصل قوات الاحتلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس، وتفرض حصارا مكثف على القرية، وسط دهم وتفتيش عدد من المنازل والاعتداء على المواطنين.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أكرم بلال عامر بعد مداهمة منزله ببلدة علار.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت الشاب محمد رسلان عبده بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه.

وهاجمت مجموعات من المستوطنين بيوت المواطنين في بلدة سنجل، شمال رام الله، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي الطيرة في مدينة رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمجد إبراهيم عرار بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومصادرة مركبته.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منتصر تيسير عفالقة من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس.

كما اعتقلت قوات المحرر مهران عمار حميدان من بلدة بدو شمال غرب القدس، علماً أنه أفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا اليوم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وانتشرت بشكل مكثف في شوارعه.



