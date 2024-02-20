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جنين: المعتقل عمر أبو الرب من قرية جلبون يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

2/20/2024 4:19:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل معتقل من قرية جلبون شرق جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، بأن المعتقل عمر أحمد عبد الرحمن أبو الرب من جلبون دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.


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