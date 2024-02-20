جنين: المعتقل عمر أبو الرب من قرية جلبون يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

جنين: المعتقل عمر أبو الرب من قرية جلبون يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال
التاريخ
2/20/2024 4:19:12 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- دخل معتقل من قرية جلبون شرق جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، بأن المعتقل عمر أحمد عبد الرحمن أبو الرب من جلبون دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.
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