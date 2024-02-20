بنك فلسطين يطلق مبادرتين لدعم صمود واستمرارية منظومة الابتكار والشركات الناشئة التكنولوجية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أطلق بنك فلسطين مبادرتين لدعم منظومة الابتكار والشركات التكنولوجية الناشئة في فلسطين، والتي تضرّرت بشدة جراء الحرب المدمرة على قطاع غزة. وتهدف المبادرة الأولى RISE Palestine إلى تجنيد التبرعات وتقديم المنح لدعم صمود الشركات الريادية الناشئة وروّاد الأعمال.



حيث يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع جمعية انترسكت الريادية. فيما توفر المبادرة الثانية SAFE Palestine الاستثمار السريع والعاجل لضمان استمرارية الشركات الريادية الناشئة بالإضافة إلى منح ممولة، وتنفذ هذه المبادرة بالشراكة مع شركة انترسكت للاستشارات وريادة الأعمال وبالتعاون مع جمعية انترسكت الريادية.

وتتمثل مهمة مبادرتي RISE Palestine وSAFE Palestine في تحديد وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواهب والكوادر التكنولوجية والشركات الناشئة في فلسطين مع التركيز على قطاع غزّة.



وقد بادر بنك فلسطين إلى إطلاق المبادرتين انطلاقاً من إيمانه بضرورة حماية هذه المنظومة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والحفاظ على مواهب وإنجازات الشباب الريادي التي جذبت خلال السنوات الماضية اهتمام الشركات التكنولوجية العالمية والخبراء الدوليين. لذا، يحرص البنك على العمل مع الشركاء المحليين والدوليين من أجل توفير الدعم العاجل لضمان صمود هذا القطاع واستمراريته في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما يعمل البنك على تشجيع رياديي الضفة على المساهمة في دعم نظرائهم في قطاع غزة لمواجهة هذه المحنة.





وفي هذا السياق، أكد السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين قائلاً: "بينما نشهد حرباً مدمرةً غير مسبوقة، طالت جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، فقد قررنا في مجموعة بنك فلسطين أن لا نقف مكتوفي الأيدي إزاء ذلك، لذا، سارعنا إلى إطلاق مبادرتي RISE Palestine وSAFE Palestine في ترجمة عملية لالتزامنا المبدئي الراسخ بحماية وإنعاش وتعزيز روح الابتكار والريادة التي ازدهرت في غزة ما قبل هذه الحرب، وتعمل هاتان المبادرتان على تعافي القطاع الريادي والتكنولوجي الفلسطيني والنهوض به سريعاً، عبر دعم الشباب من خلال تقديم التمويل للرياديين وللشركات الناشئة تعويضاً لهم عن خسارتهم لمواردهم ولمصادر دخلهم". وأردف الشوا "إنني على ثقة أن هؤلاء الرياديين، ومن خلال توفير مصدر دخل مناسب لهم، سينهضون سريعا كطائر الفينيق من رماد هذه الحرب، فكلّ ما يحتاجون إليه جهاز حاسوب محمول، وشبكة انترنت ومكان آمن للبدء من جديد".



وتسعى مبادرة RISE Palestine إلى تجنيد 3 ملايين دولار أمريكي، على أن يتم الإعلان عن انطلاق برنامج المنح الخاصّ بالمبادرة فور تجنيد مبلغ 500 ألف دولار أمريكي كحدٍّ أدنى. وبدوره، تعهّد بنك فلسطين بتوفير مبلغ 150 ألف دولار أمريكي لصالح هذه المبادرة. ومن المتوقع أن يستمر برنامج المنح الخاص بهذه المبادرة ما بين ستة شهور وحتى سنة، بناءً على احتياجات الشركات المستفيدة وقيمة التبرعات التي يتمّ تجنيدها.



ويتكون برنامج RISE Palestine من منحتيْن رئيستيْن، حيث تستهدف المنحة الأولى، منحة الشركة الناشئة؛ 50 شركة فلسطينية ناشئة في قطاع التكنولوجيا في مراحلها المبكرة، في قطاع غزة والضفة الغربية، لتوفّر لها دعماً مالياً لنشاطاتها اليومية من أجل ضمان استمراريتها وتطوّرها، وتبلغ قيمة المنحة بحدٍّ أقصى 50 ألف دولار أمريكي.



فيما تقدم المنحة الثانية، منحة الفريق، منحاً للشركات القائمة بحدٍّ أعلى يبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، كما تقدم منحاً للمتعاقدين المستقلين [Freelancers] بحدٍّ أعلى قيمته 1,500 دولار أمريكي شهرياً. وذلك من أجل توفير رواتب موظفيها المقيمين في غزة، ورواتب موظفين بدلاء مؤقتين يقيمون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يمكّن الشركة من الاستمرار في احترام التزاماتها التعاقدية مع الشركات الخارجية التي تقوم بخدمتها.



ويُشرف على برنامج المنح RISE Palestine ثلاث لجان هي: المجلس الاستشاري ولجنة التقييم والاختيار واللجنة المالية، وذلك لضمان شفافية وفعالية إدارة البرنامج. وتتألف اللجان من شخصيات مرموقة وخبراء مختصين في مجال الريادة والتكنولوجيا، حيث يساهمون بشكل أساسي في الإشراف الاستراتيجي على البرنامج، وتقييم طلبات المنح الواردة، واختيار المستفيدين والإدارة المالية لموارد البرنامج.



أما مبادرة SAFE Palestine؛ فتسعى إلى دعم استدامة الشركات الناشئة من خلال اتفاقيات استثمار بسيطة وميسرّة وسريعة التنفيذ، وتوافق معايير عالمية معتمدة ومتعارف عليها، والتي تُعرف بــ SAFE Notes، بالإضافة لمنح ممولة، حيث يقوم البرنامج من خلالها بتوفير مبلغ يصل حدّه الأقصى إلى 200 ألف دولار أمريكي، لنحو 50 شركة ناشئة ذات معدلات نمو عالية ولديها مؤشرات أداء ملموسة ومميّزة تعكس تطوّرها. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز قدرات الشركات المستفيدة مالياً بما يمكنها من تغطية مصاريفها لمدة تسعة أشهر إضافية.



وتسعى أداة الاستثمار الخاصّة بمبادرة SAFE Palestine إلى جمع مبلغ 5 مليون دولار أمريكي كاستثمارات تجارية، إلى جانب تجنيد أموال من المانحين المعنيين بدعم وتطوير منظومة الابتكار والتكنولوجيا في فلسطين. وفي هذا السياق، قام بنك فلسطين بتخصيص مبلغ 500 ألف دولار أمريكي كجزء من دعمه لمبادرة SAFE Palestine.



وأكد السيد راتب رابي، المدير التنفيذي لجمعية انترسكت الريادية، أهمية دور المؤسسات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في فلسطين، حيث أفاد: "في هذه الأوقات الصعبة، لا يُعتبر دور المؤسسات التي تسعى لتمكين الرياديين، مثل انترسكت، أمراً حاسماً فحسب بل يُعد دوراً مفصلياً ومؤثراً. ومن خلال برنامج RISE Palestine نقوم في انترسكت بتوجيه مواردنا وخبراتنا لتعزيز التشبّث بروح الريادة على مستوى الرياديين والمنظومة الريادية ككل، وذلك عبر دعم صمود الشركات الناشئة مع التركيز تحديداً على روّاد الأعمال. بينما نسعى في الوقت الراهن إلى ضمان استدامة الشركات التكنولوجية الناشئة من خلال برنامج SAFE Palestine وبرنامج منح الشركات الناشئة واللذيْن نشارك في إدارتهما، حيث يهدفان إلى دعم الشركات الريادية الناشئة لتتمكن من الاستمرار في الإبداع والنمو والمساهمة بشكل ملموس في إعادة بناء اقتصادنا الوطني".



ويدعو بنك فلسطين وانترسكت داعمي منظومة الابتكار والريادة الفلسطينية للمشاركة والمساهمة في المبادرتين من أجل ضمان تعافي منظومة الريادة في غزة خاصّة، وفلسطين عامّة، وتعزيز صمودها وفرص نموها وتطورها.



لمزيد من المعلومات حول RISE Palestine وSAFE Palestine، يرجى زيارة موقع بنك فلسطين intersecthub، أو يمكن التواصل مع راتب رابي، المدير التنفيذي لجمعية انترسكت الريادية عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر WhatsApp على الرقم 00972566885522.

