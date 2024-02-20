هآرتس:قرار تقييد دخول الفلسطينيين المسجد الأقصى هو أخطر قرار تتخذه حكومة الفظائع منذ بدء الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، أنّ "قرار تقييد دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان هو أخطر قرار تتخذه حكومة الفظائع منذ بدء الحرب".

ووصفت الصحيفة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرجل الفاشل الذي أوصلت رؤيته "إسرائيل" إلى حافة الهاوية، وحكومته بـ"أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل"، معتبرةً أنّ من يسيطر عليها هو ناشط جبل الهيكل إيتمار بن غفير.

ورأت "هآرتس" أنّ نتنياهو "استسلم مرة أخرى لنزوات بن غفير، واتخذ في نهاية جلسة كابينت الحرب القرار الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيكون له ثمن أمني باهظ".

وبحسب الصحيفة، فقد أثبتت الحكومة بقرارها صحة رواية حركة حماس أنّ حرب "إسرائيل" هي ضد الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين، وأنّ "إسرائيل" تنوي فعلاً ضرب حرية العبادة في المسجد الأقصى وتغيير الوضع الراهن هناك.

وذكّرت الصحيفة أنّ القرار مخالف لرأي الجهات الأمنية في "الجيش" والشاباك، التي حذّرت من أنّه سيؤدي إلى إشعال ساحات إضافية للمواجهة في القدس والضفة الغربية والمدن المختلطة في الكيان.

وشبّهت الصحيفة القرار "الخطير" بقرارات أخرى مثل عدم السماح لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية بالعودة إلى العمل في "إسرائيل"، وإغلاق أبواب الحرم القدسي أمام الآلاف من المصلين كل يوم جمعة.

وختمت الصحيفة بالقول إنّ القرار اتُّخِذَ انطلاقاً من دوافع دخيلة على المصالح "الوطنية" لـ"إسرائيل"، مثل الخوف على سلامة الائتلاف، في أقل الأحوال سوءاً، أما في أسوئها، فقد اتخذه نتنياهو بهدف إطالة أمد الحرب وزيادة حدتها من أجل النأي بنفسه عن اليوم التالي.



وكانت القناة "الـ13" الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق، أن نتنياهو وافق على مقترح بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وأضافت أنه من المتوقع أن يُتخَذ قرار نهائي رسمي بهذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة.