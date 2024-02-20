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الأونروا: 153منشأة دُمرت ومدارس غزة تحولت لأنقاض

2/20/2024 4:19:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“الأونروا”، إنه لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في غزة بسبب تحولها إلى أنقاض.

وأضافت الأونروا أن 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب،“ومدارسنا أصبحت ملاجئ للاحتماء من القنابل”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و92 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و28 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

MENAFN20022024000205011050ID1107873473

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