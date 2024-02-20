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الكرملين: بوتين يلقي خطابا أمام الجمعية الفيدرالية الروسية 29 فبراير

2/20/2024 3:19:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي خطابا أمام الجمعية الفيدرالية الروسية 29 فبراير الحالي.


وجاء في بيان الكرملين: "سيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية في 29 فبراير 2024".

RT

MENAFN20022024000208011052ID1107873192

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