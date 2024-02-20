الكرملين: بوتين يلقي خطابا أمام الجمعية الفيدرالية الروسية 29 فبراير

الكرملين: بوتين يلقي خطابا أمام الجمعية الفيدرالية الروسية 29 فبراير
التاريخ
2/20/2024 3:19:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي خطابا أمام الجمعية الفيدرالية الروسية 29 فبراير الحالي.
وجاء في بيان الكرملين: "سيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية في 29 فبراير 2024".
RT
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