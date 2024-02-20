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حماس تطالب بمحاسبة إسرائيل بعد تعرض فلسطينيات من غزة للتنكيل

2/20/2024 3:19:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بفتح تحقيق دولي لمحاسبة إسرائيل عقب صدور منشور لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول تعرض فلسطينيات من غزة للتنكيل على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي.


وشددت حماس على أن بيان خبراء الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات بحق الفلسطينيات تأكيد لجريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال.


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