حماس تطالب بمحاسبة إسرائيل بعد تعرض فلسطينيات من غزة للتنكيل

حماس تطالب بمحاسبة إسرائيل بعد تعرض فلسطينيات من غزة للتنكيل
التاريخ
2/20/2024 3:19:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بفتح تحقيق دولي لمحاسبة إسرائيل عقب صدور منشور لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول تعرض فلسطينيات من غزة للتنكيل على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي.
وشددت حماس على أن بيان خبراء الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات بحق الفلسطينيات تأكيد لجريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
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