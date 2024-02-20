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الجرائم الإلكترونية تُحذر المواطنين من التداول أو العمل بمنصات وهمية

2/20/2024 3:19:34 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، الثلاثاء، الأردنيين من التداول بمنصات وهمية.


وقالت الوحدة في منشور لها عبر حسابها على "فيسبوك" إنها تحذر من التداول أو العمل بمنصات وهمية تطلب القيام بمهمات مقابل راتب.


وأضافت أنه يجب عدم مشاركة المعلومات والوثائق الشخصية والبطاقات البنكية عبر الإنترنت والمواقع غير الموثوقة.



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