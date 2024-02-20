العدل الدولية تعقد اليوم الثاني من جلسات الاستماع حول عواقب الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعقد محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع خلال الساعات القادمة، كجزء من عملية تستغرق أسبوعا يقدم فيها ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.



وبدأ الفريق القانوني الفلسطيني جلسات الاستماع في لاهاي أمس الاثنين، في حين رفضت إسرائيل المشاركة في الجلسات وطلبت من المحكمة عدم المشاركة بما وصفته "السيرك الإعلامي".



وتستمع المحكمة اليوم إلى المرافعات الشفوية من: السعودية، الجزائر، جنوب أفريقيا، كندا، هولندا، بنغلاديش، تشيلي، البرازيل، بلجيكا، بليز، بوليفيا.

