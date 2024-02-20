رصد أحد أندر الدلافين وأكثرها غرابة في العالم - صورة

رصد أحد أندر الدلافين وأكثرها غرابة في العالم - صورة
التاريخ
2/20/2024 3:19:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون من جامعة Sunshine Coast، دولفين قاروري الأنف باللونين الأبيض والأسود في خليج هيرفي "موقع تراث الحيتان على ساحل كوينزلاند".
ووجد الفريق أن الدولفين Speckles نادر للغاية، ويتميز بطفرة جينية تسبب فقدانا جزئيا للتصبغ، ما يؤدي إلى لونه الفريد على عكس الدلافين من النوع نفسه رمادية اللون.
روسيا اليوم
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