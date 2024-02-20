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رصد أحد أندر الدلافين وأكثرها غرابة في العالم - صورة

2/20/2024 3:19:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون من جامعة Sunshine Coast، دولفين قاروري الأنف باللونين الأبيض والأسود في خليج هيرفي "موقع تراث الحيتان على ساحل كوينزلاند".

ووجد الفريق أن الدولفين Speckles نادر للغاية، ويتميز بطفرة جينية تسبب فقدانا جزئيا للتصبغ، ما يؤدي إلى لونه الفريد على عكس الدلافين من النوع نفسه رمادية اللون.

روسيا اليوم

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