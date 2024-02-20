زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرق كولومبيا
التاريخ
2/20/2024 3:19:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سانتاندر شمال شرقي كولومبيا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 1 كلم من منطقة جوردن الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 162.9 كلم.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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