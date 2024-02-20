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الهواري يفتتح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

2/20/2024 3:19:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الثلاثاء في محافظة البلقاء توسعة وتحديث قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والصيانة التي تم إجراؤها للمستشفى، كما افتتح مركز صحي أم جوزة الأولي.
وأكد الهواري على أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.
وثمّن الهواري الدعم المقدم من دولة الكويت ومن المانحين المساهمين في صندوق المنحة المشتركة لتمويل مشاريع وزارة الصحة في مجال تحديث المستشفيات وإنشاء المراكز الصحية.
وقال الهواري أنه تم الانتهاء من توسعة وتحديث قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وبناء مركز صحي أم جوزة بمنحة كويتية تجاوزت مبلغ 2 مليون دينار أردني، فيما بلغت تكلفة أعمال الصيانة للمستشفى من صندوق المنحة المشتركة نحو مليون دينار.
وبين أن التوسعة الجديدة للمستشفى، والذي يخدم نحو 600 ألف نسمة وتبلغ مساحة البناء فيه 16 ألف متر مربع، أضافت نحو 1500 متر مربع لقسم الطوارئ لتصل المساحة الاجمالية للقسم إلى 2200 متر مربع.
وارتفع عدد أسرة قسم الإسعاف والطوارئ من 10 اسرة إلى 35 سرير قابلة للزيادة إلى 45 سرير، وتم مضاعفة أعداد الأطباء والممرضين العاملين في القسم.
ويضم قسم الإسعاف والطوارئ الجديد، طوارئ التخصصية من الجراحة والباطني والأطفال والعظام، وغرفة عمليات مجهزة بالكامل، وغرف أشعة X-Ray وأشعة الترا ساوند، ومختبر وصيدلية، وغرف عزل وتعقيم، ووحدة تطهير كيميائي، بالإضافة إلى مكتبين لمندوب الحوادث ومندوب الدفاع المدني.
وفيما يتعلق بمركز صحي أم جوزة، فقد بلغت مساحة بنائه 960 متر مربع، ليقدم خدماته لنحو 10 آلاف مواطن من خلال عدة عيادات أبرزها عيادة الطب العام، وعيادة طب الأسنان، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى المختبر والصيدلية وغرفة الأشعة.
وحضر الافتتاح محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود والأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وعدد من نواب محافظة البلقاء ومجلس المحافظة ومدير إدارة الخدمات في الوزارة المهندسة سعاد نايف ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين ومدير المستشفى الدكتور محمد العابد ومدير صحة محافظة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود.













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