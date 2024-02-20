مكملات مضادة للشيخوخة تزيد خطر النوبة القلبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد يكون الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من النياسين (فيتامين ب3) في الدم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ربما لأن الكثير من هذا الفيتامين يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية.وتحظى مكملات النياسين في الآونة الأخيرة بشعبية متزايدة، حيث تشير الأدلة إلى أن لها فوائد مضادة للشيخوخة.



ووفق "نيو ساينتست"، سعى البحث الذي أجراه باحثون في كليفلاند كلينيك إلى الكشف عن عوامل أخرى تساهم في النوبة القلبية، إلى جانب الكوليسترول وضغط الدم.



وقال الباحث ستانلي هازن: "إذا عالجت الكولسيترول المرتفع وضغط الدم والسكري وجميع عوامل الخطر الموجودة، فمن الممكن أن تعاني من نوبة قلبية، هناك شيء نفتقده".



وفي محاولة لسد هذه الفجوات، جمع هازن وزملاؤه عينات دم من 2331 شخصاً في الولايات المتحدة و832 في أوروبا خضعوا لفحوصات القلب والأوعية الدموية.



وقام الفريق بتحليل العينات بحثاً عن مواد تسمى المستقلبات، وهي منتجات ثانوية لعمليات التمثيل الغذائي مثل الهضم. ثم تتبع الباحثون حوادث الأحداث القلبية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بين المشاركين على مدى 3 سنوات.



ووجدوا أن الذين لديهم مستويات مرتفعة من المستقلب المسمى 4PY كانوا أكثر عرضة بنسبة 60% لأحداث قلبية، مقارنة بمن لديهم مستويات أقل.

وينشأ هذا المركب فقط عندما يقوم الجسم بتكسير النياسين (فيتامين ب3) الزائد.

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