اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال شرق حي الزيتون بغزة
التاريخ
2/20/2024 3:19:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة أن المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، والذي يشهد بالتزامن قصفا عنيفا.
وفي اليوم الـ137 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال قصف مناطق عديدة في القطاع مرتكبا مجازر عدة، بينما بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان أكثر من 29 ألف شهيد.
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