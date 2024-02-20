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اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال شرق حي الزيتون بغزة

2/20/2024 3:19:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة أن المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، والذي يشهد بالتزامن قصفا عنيفا.


وفي اليوم الـ137 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال قصف مناطق عديدة في القطاع مرتكبا مجازر عدة، بينما بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان أكثر من 29 ألف شهيد.


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