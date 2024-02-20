المعهد المروري: أكثر من 40% من الحوادث تحدث على التقاطعات

(MENAFN
- Amman Net) أكدت دراسات المعهد المروري الأردني إن ما يزيد عن (40%) من الحوادث المرورية تحدث على التقاطعات بسبب عدم الالتزام بالشواخص المرورية والإشارات الضوئية وبالتالي عدم التقيد بأولويات المرور.
وأشار مندوب المعهد الرائد المهندس محمد العقباوي في حديثه لإذاعة الأمن العام إن الشواخص المرورية والإشارات الضوئية هي الطريقة الأمثل لتنظيم التقاطعات من خلال تقليل التضارب المروري (نقاط الالتقاء بين المركبات) بهدف الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على تدفق الحركة المرورية بشكل آمن.
وبين الرائد العقباوي أنه وحسب إحصائيات العام 2022 الصادرة عن اللجنة المعنية بدراسة الواقع المروري في الأردن فقد نتج عن الحوادث التي كان سببها قطع الإشارة الحمراء (174) إصابة توزعت بين بسيطة وبليغة بالإضافة لتسببها بوفاتين في حين ستصدر إحصائيات العام 2023 بالقريب العاجل والتي نتمنى أن لا تحمل أي حادث مروري بسبب تجاوز الإشارة الحمراء.
وأضاف العقباوي أن هناك ارتباط وثيق بين الحوادث المرورية الناتجة عن تجاوز الإشارة الحمراء وشدة الحادث كون المركبات الأخرى والمشاة على الطريق لا يتوقعون أن يقوم شخص بتجاوز الإشارة الحمراء وبالتالي غير مستعدين للتعامل مع هذا الموقف ولذلك تعتبر مخالفة تجاوز أو قطع الإشارة الضوئية من أخطر المخالفات .
هذا ونظراً لخطورة هذه المخالفة فقد قام المشرع الأردني في عام 2023م ومن خلال التعديلات الأخيرة على قانون السير الأردني بتغليظ العقوبة على هذه المخالفة حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين على كل من ارتكب مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء كما أن هذه المخالفة تضاعف في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
MENAFN20022024000209011053ID1107873180
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.