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المعهد المروري: أكثر من 40% من الحوادث تحدث على التقاطعات

2/20/2024 3:18:58 AM
(MENAFN- Amman Net) أكدت دراسات المعهد المروري الأردني إن ما يزيد عن (40%) من الحوادث المرورية تحدث على التقاطعات بسبب عدم الالتزام بالشواخص المرورية والإشارات الضوئية وبالتالي عدم التقيد بأولويات المرور.
وأشار مندوب المعهد الرائد المهندس محمد العقباوي في حديثه لإذاعة الأمن العام إن الشواخص المرورية والإشارات الضوئية هي الطريقة الأمثل لتنظيم التقاطعات من خلال تقليل التضارب المروري (نقاط الالتقاء بين المركبات) بهدف الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على تدفق الحركة المرورية بشكل آمن.
وبين الرائد العقباوي أنه وحسب إحصائيات العام 2022 الصادرة عن اللجنة المعنية بدراسة الواقع المروري في الأردن فقد نتج عن الحوادث التي كان سببها قطع الإشارة الحمراء (174) إصابة توزعت بين بسيطة وبليغة بالإضافة لتسببها بوفاتين في حين ستصدر إحصائيات العام 2023 بالقريب العاجل والتي نتمنى أن لا تحمل أي حادث مروري بسبب تجاوز الإشارة الحمراء.
وأضاف العقباوي أن هناك ارتباط وثيق بين الحوادث المرورية الناتجة عن تجاوز الإشارة الحمراء وشدة الحادث كون المركبات الأخرى والمشاة على الطريق لا يتوقعون أن يقوم شخص بتجاوز الإشارة الحمراء وبالتالي غير مستعدين للتعامل مع هذا الموقف ولذلك تعتبر مخالفة تجاوز أو قطع الإشارة الضوئية من أخطر المخالفات .
هذا ونظراً لخطورة هذه المخالفة فقد قام المشرع الأردني في عام 2023م ومن خلال التعديلات الأخيرة على قانون السير الأردني بتغليظ العقوبة على هذه المخالفة حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين على كل من ارتكب مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء كما أن هذه المخالفة تضاعف في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

MENAFN20022024000209011053ID1107873180

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