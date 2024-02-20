مناظرات الدوحة التابعة لمؤسسة قطر تختار قيادات شابة في قطر للانضمام إلى برنامج السفراء لعام 2024

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- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر (19 فبراير 2024) — تم اختيار مجموعة مكونة من مائة من القادة الناشئين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 23 شابًا يدرسون ويعملون في قطر، للمشاركة في برنامج السفراء لعام 2024، الذي تقدمه مناظرات الدوحة، التابعة لمؤسسة قطر. سيعمل أعضاء المجموعة مع خبراء التيسير وضيوف دوليين لتطوير مهارات التواصل المتقدمة، علاوة على المشاركة في حوار مثمر حول القضايا العالمية المعقدة والتعاون من أجل تصوّر المستقبل الذي يريدونه لأنفسهم.
تعزيزًا لمهمة مناظرات الدوحة لتمكين الشباب من تجاوز الاختلافات وبناء توافق في الآراء من خلال المناقشة والحوار، يعمل البرنامج الذي يستمر لمدة عشرة أسابيع على صقل مهارات التيسير والتفاوض لدى السفراء أثناء مواجهتهم للقضايا الحاسمة، مثل تغير المناخ والحوكمة العالمية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك سعيًا لإيجاد أسس مشتركة مع أقرانهم ذوي وجهات نظر عالمية مختلفة.
وفي إطار التحضير للبرنامج، أكمل السفراء الجدد دورة مناظرات الدوحة التعليمية عبر الإنترنت بعنوان: "مقدمة إلى المجلس"، حيث تعلموا كيفية مواجهة الاستقطاب من خلال حوار قائم على الحلول متجذر في التقاليد العربية للمجلس، وهو ملتقى منفتح لمناقشة القضايا الشخصية والمجتمعية. هذه الدورة مجانية ومفتوحة للجمهور على منصة "بارتسبيت" (Participate) للتعلّم.
إلى جانب التطوير الإيجابي لآليات التواصل بين الثقافات، يبني السفراء روابط متينة فيما بينهم، كما يستمرون في المشاركة في مناظرات الدوحة بعد انتهاء دورتهم من خلال المشاركة في مناظرات المؤسسة والبودكاست والحوارات المفتوحة والفعاليات الخاصة. وقد شارك خريجو البرنامج مؤخرًا في الحوار المفتوح لمناظرات الدوحة تحت عنوان: "صعود القوى الجديدة: لمن القيادة في عالم متعدد الأقطاب؟،" حيث صعدوا إلى المسرح لطرح أسئلة على المشاركين، من قبيل جون ب. ألترمان، وسوسن شبلي، ووضاح خنفر.
فضلًا عن ذلك، تم اختيار ستة خريجين لتوجيه الدفعة الجديدة والمساهمة في وضع منهج برنامج السفراء. وسيعملون مع الفريق التربوي لمناظرات الدوحة للمشاركة في إنشاء أدلة التدريس في الفصول الدراسية لاستخدامها في البودكاست الجديد للمنظمة بعنوان: "حتمية الغد".
برنامج السفراء لعام 2024 يرحب بمجموعة مختارة من الطلاب الذين يدرسون في الجامعة الأمريكية في أفغانستان في قطر، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة نورثويسترن في قطر، وجامعة تكساس إي أند إم في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والمدرسة الأمريكية بالدوحة، وجامعة حمد بن خليفة. ويشكل هؤلاء القادة الطموحون مجموعة تمثل 33 دولة عبر خمس قارات، بما في ذلك أفغانستان ومنغوليا والجزائر وفلسطين وبنغلاديش ونيجيريا.
من جانبه، قال أمجد عطا الله، المدير الإداري لمناظرات الدوحة: "منذ إطلاقه قبل ثلاث سنوات، عمل برنامج السفراء على تمكين الشباب من مواجهة المشكلات المعقدة بشكل تعاوني بغض النظر عن اختلافات الرأي". وأضاف "يسعدنا أن نرى ما تستطيع هذه المجموعة الجديدة تحقيقه باستخدام مهارات التواصل وأفضلية الحوار والتعاون التي يطورونها من خلال البرنامج. نحن ممتنون لمؤسسة قطر لاستمرارها في دعم هذه المبادرة العالمية الفريدة".
يتم تنظيم برنامج سفراء مناظرات الدوحة بالشراكة مع "شيرد ستوديوز" (Shared Studios)، وهي شركة ناشئة عالمية هادفة تستخدم تقنية مبتكرة لتعزيز العلاقات وتمكين التعاون في أي مكان في العالم.
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